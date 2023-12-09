走訪印度逾百所學校 德國老人傳中華文化（上） 【新唐人北京時間2023年12月09日訊】 前言 克里斯蒂安娜‧泰希（Christiane Teich）是一位德國人，出生於1951年10月，大家都稱她克里斯（Chris）。現年72歲的她曾在30年內拜訪過55個國家。她曾學雕塑藝術，21歲時第一次去印度旅遊，之後到過非洲，作為社會援助者工作了7年、隨後到南美洲巴西工作6年，又回到印度，至今在那裡生活了33年。 當她所居住的地方處於悶熱、潮濕的夏季和雨季時，她就外出旅行，自2010年起，她走訪了印度的許多學校，特別是拉達克、錫金、安達曼、東北各州等地區的學校，至今已超過150所，所到之處深受歡迎。 有印度的網友們看了關於她的視頻報導後很感動，留言道：「媽媽，你真偉大！就像媽媽特蕾莎（Teresa，聞名於世的印度特蕾莎修女）。」「媽媽，愛你，為你祈禱。」 克里斯為什麼要走訪那麼多的印度學校，她去幹什麼？ 為什麼會受到人們的歡迎了？ 尋找 克里斯還在12歲時，就對世界上古老的民族如印地安人，不同的少數民族、不同民族的文化、手工藝術、大自然等都非常感興趣，她很樂於幫助人。在漫長的旅行中，她接觸過各式各樣的人，同時也接觸了許多宗教，她一直在尋找一種精神寄託，但心裡並不清楚找什麼，幾十年來也沒發現真正讓她著迷的學說或修煉法門。 一天，她在巴西的街上，看到一張介紹印度最北部的拉達克（Ladekh）地區的傳單。她被吸引住了。 拉達克海拔3,500米，在喜馬拉雅山和崑崙山之間，與西藏接壤，以美景和文化而聞名。那裡空氣涼爽、天氣晴朗，夏天乾燥、舒適。 克里斯去了印度，幾年後遇見了她現在的丈夫，從此定居下來。每年的夏天她都喜歡去拉達克生活幾個月。 2002年8月，在拉達克的列城鎮一年一度的婦女節上，克里斯被一位華裔美國女士和一位當地的藏人演示的法輪功功法所吸引。之後她在一家小書店裡買到了全拉達克唯一的一本《轉法輪》。她稱之為「緣分」。 法輪功，也稱法輪大法，是上乘的佛家修煉法門，教人遵循「真、善、忍」做好人，並傳授五套煉功動作，對祛病健身有奇效。1992年5月，法輪功在中國大陸傳出，短短7年時間，吸引了上億人修煉。據明慧網不完全統計，法輪功至今已洪傳至一百多個國家和地區，所獲各類褒獎近四千份。 但1999年，中共因法輪功廣受社會歡迎，其敬畏天地神明、重德行善的傳統價值觀與中共的無神論、鬥爭意識形態相悖，開始打壓法輪功修煉者，迫害延續至今。 法輪功在中國遭受迫害引起了克里斯極大的關注，同時她對這個功法頗感興趣，但幾十年來，一直尋找精神信仰的她遇到過太多好的和不好的事和人，頭腦裡裝得滿滿的，妨礙了她深入理解法輪功。 「我花了幾年的時間，才接受和理解大法（法輪大法的簡稱），才能確定自己是個大法修煉者。不過，我後來才明白，我幾十年周遊各國的經歷也都在為我得大法作準備，為我今天弘揚大法作鋪墊。」