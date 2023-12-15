2024全台跨年演唱會煙火總整理！夢幻卡司、絢爛花火時間亮點懶人包

跨年去哪玩？我們整理出全台各大縣市的跨年演唱會歌手卡司、燦爛煙火秀時間及亮點，一起展開耀眼的2024年！ by Benny – 2023/12/15 更新 Photo／DR 今年跨年會有3天連假，在2023年的最後一天，你要去哪裡慶祝呢？此篇列出全台16縣市的2024跨年活動，包含跨年演唱會、跨年煙火施放時間，準備好出發卡位囉！ 2024台北跨年 全台跨年矚目焦點：2024台北跨年活動「臺北最High新年城」，卡司煙火都充滿看頭！請出MAMAMOO成員華莎、八三夭、動力火車、盧廣仲、Matzka、韋禮安、麋先生、吳卓源、告五人、女團「未來少女」、麋先生、Mavis瑪菲司、新生代人氣男團IT BOYZ帶來輪番演出。而跨年煙火秀主題定為「彩色世界COLORFUL WORLD」，同樣規劃300秒，一共會施放約16000發煙火彈，今年首度加入日本彩色煙火，準備好你的手機捕捉這年度美景。 時間：2023/12/31晚上7點~2024/1/1凌晨1點 地點：台北市民廣場 2024新北跨年 總搶在全台最早施放的2024新北跨年活動「閃耀新北圈起1314跨河煙火」，要在晚間8點就施放！2萬發的煙火數是歷年最多，會以「大河」、「大橋」為設計，更結合明年生肖龍年的「大龍」元素及光束，呈現震撼視覺的感官饗宴。淡水魚人碼頭派對主舞台上，歌手演出卡司包含許富凱、溫嵐、趙詠華、林俊逸、馬念先、板凳樂團、U:NUS、B.T.O.D X 梁舒涵、鄭怡、OPEN!家族。 時間：12/31 15:00~12/31