日餐馆“中国人禁止入内”引小粉红踢馆 或使日本年轻人更反中

中国网红上载日本餐厅禁止中国人入内的告示，入内骚扰店家并报警。专家认为，这样的事件使得原先对中国较具好感的日本年轻人因此逐渐厌中，而日本政府得以迅速强化防卫力，可能是受到民众日益恶化的对华情绪所支持。 日中网民交战使日本年轻人反中 今年8月底日本宣布排放福岛核处理水，中国立即宣布禁止日本水产品输入，日中关系愈发恶化。长期旅居日本的中国网红“油头四六分”曾经报警投诉日本餐厅在门口黑板写上“致中国人，本店食材都来自福岛”，12月9日又再度投诉东京一间名为“西太后”的中华料理餐厅在门外张贴“禁止中国人入内”的告示，并进入店家与老板理论，老板后报警，扬言“已经发展成外交问题了”。警方指出消费者能不能进个别商店，要看店家的意愿，店家依法有权张贴该告示。 这个消息引发另一名中国网红“涛哥”前往该餐厅骚扰，并直称餐厅老板无耻，称尊重餐厅意愿的警方缺乏常识。 影片上载网上后，引发日中两地民众热烈讨论，不止中国民众为之生气，日本民众也跳出来反驳。有日本网友上载中国人多张“歧视日本人”的标语作为反击。 日本民众在X平台发表希望“中国人滚出去”、“越来越讨厌中国人，任何地方都不让中国人进来”的言论，甚至建议该餐厅把店名改成“64天安门”。 日本国际教养大学中国研究助理教授陈宥桦在接受美国之音的采访时表示，比起对于目前日中关系的影响，这类事件对未来的日中外交关系影响更大。他指出，日本外务省每年都会进行外交事务调查，了解各年龄层的日本人对世界各国的好感度，而这种在网络上的冲突很容易造成年轻人在心理学上的旋转门效应，因为目前约80%的日本人对中国没有好感， 18-29岁的年轻人已经是对中国最有好感的一个群体，也正是X/Twitter 跟抖音的主要用户。 陈宥桦说:“中国网红与后续许多模仿者在社交媒体上拍摄影片去骚扰日本店家，就刺激了日本网友开始翻出中国国内店家也有许多歧视日本人的标语。这些都会让原本对中国有好感的年轻人，进一步暴露在反中厌中的信息当中。” 他表示，原本应该是对中国最有好感的年轻群体，可能在多次类似的信息暴露之下，也愈来来愈讨厌中国。 日中关系研究者，日本福冈县NGO主管石井阳子(Yoko Ishii)表示，日本社会对于中国的嫌恶感一直未减，特别是中国自己造成严重污染时还抗议他国的行为，让年轻人也敢抱不能接受。她指出，中国核电厂向海洋排放污水中的氚含量是日本核电厂数十倍的;北京的天空也被中国自己污染到全白，而中国造成这样的严重空气污染又被西风带到了日本，当然让日本人愈来愈讨厌中国，甚至一反常态的开始支持日本提高针对中国的防卫能力。 她对美国之音说:“日本对华情绪正在持续恶化中，有越来越多的舆论认为我们应该坚决反对中国。日本政府正迅速加强包括冲绳在内的防卫能力，我相信这是受到民众对华情绪恶化的支持。” 台湾日本研究院特别顾问陈文甲认为，日本警方依法办事，并未因中小学粉红举报并在店内滋事就要求餐厅老板撤下告示，中国网红却责备警方，这充分显示出日中在民主与法治观念上的巨大差异。 他告诉美国之音:“警察来了后认为这也是店家自主的问题，可见日本是一个民主与法治的国家，要确保商家自由买卖的精神。反观中国，不管是做生意或是其他方面都是不民主、不自由的，任何事情都已经习惯了官方的介入。” 陈文甲表示，这样的对比也会让中国民众认识到民主社会的公权力行使方式，当这些中国人来日本观光时就更容易有不同的体认。 中国对日观光不受中方煽动影响 根据日本政府观光局（JNTO）11月公布的数据显示，10月访日外国客总数251万6500人，较2019年同月成长0.8%，是新冠疫情过后单月首度超越疫情前。 在疫情前居访日外国客之首的中国8月才刚开放团体赴日旅游。分析人士认为，受到日本排放核处理水带来的日中关系恶化，可能也影响中国旅客选择避免赴日旅游。