“走线润美”年终报道(4): 一场犹未落幕的人道危机

2023年，随着新冠时代移民政策解禁，美国试图减少非法入境人数。移民偷渡这个全球第三大人道危机继续颠覆着数百万人的生活，其中包括成千上万从中国“走线润美”的偷渡客。 尽管路途遥远艰险，2022年有超过2.4万名中国公民从墨西哥越境进入美国，这一数字超过了此前10年的总和，现实数据也颠覆了北京在中美洲塑造的大国形象。 根据巴拿马移民局的数据，今年前九个月，中国人是继委内瑞拉人、厄瓜多尔人和海地人之后，穿越“达连恩雨林”(Darien Gap)奔美排名第四的国籍。巴拿马安全部的数据显示，今年至10月31日为止，共有458,000位非法移民经由达连恩入境，生生地将巴拿马全国人口增加了11%。 走线润美的中国人从1月份的913人增加到9月份的 2,588 人，今年前9个月共有15,567位中国公民穿越哥伦比亚入境巴拿马。相比之下，2022年有2,005名中国人穿越丛林，而2010年至2021年间总共只有376人。 这些中国公民经由中东飞往不需要签证的南美国家厄瓜多尔，然后和成千上万来自南美洲、加勒比甚至甚至更遥远地区的人一样，付钱给俗称“蛇头”的偷渡集团，带领他们穿过哥伦比亚和巴拿马之间的原始雨林，循中美洲公路北上前往美国。走线客一旦由墨西哥入境美国后就会向边境官员自首，寻求不同种类的庇护。 由于这些走线客所经的中南美国家在不同政治背景下的纵放和协助，大多数人成功后刺激了更多人走上同一条路。走线客在移民法庭上申请庇护的成功率更高，而那些申请不成功的人最终还是会留下来，因为中国没有接纳他们打算。 这些润美的走线客在入境厄瓜多尔后，经由购买短暂入境哥伦比亚的通行许可，随后就到加勒比海岸的内科克力(Necocli)小镇集结，等候蛇头带领通过原始雨林进入巴拿马境内。 厄瓜多尔政经危机提供润美良机 拉丁美洲大多数国家是中国的邦交国，但为防止大规模移民，对中国公民入境实施严格规定，结果核发签证也成为官员们非法致富的手段。厄瓜多尔由于左翼执政多年，2017年开放中国旅客在一定条件下免签，成为当时唯一的例外。 2020年新冠危机下，厄瓜多尔陷入深度衰退。2022年新年开放各国游客免签入境的“人类移动法”(Human Mobility Law)正式生效。成千上万的委内瑞拉、哥伦比亚、古巴、海地人开始毫无限制地涌入。 国际人蛇集团也及时推出穿越哥伦比亚与巴拿马间不设防的达连恩(Darien)原始雨林偷渡通道，使大移民潮在短时间内升级为人权组织所称继俄乌战争、以巴战争外的“全球第三人道危机”。 在新冠解禁后靠偷渡客一举闻名的科克力(Necocli)，走线客靠着袋里美元或手机刷卡群聚在政府办公楼附近新街道的新旅馆和民宿，是一个和拉丁美洲及非洲偷渡客生活在平行时空的群体。 这些离乡1.5万公里、距美墨边境4,000公里的走线客大多不懂西班牙语，偶尔用上手机翻译软体，大多也没有对一瓶5美元的可乐讲价的打算。他们在由首都波哥大专程前来开设据点的中国人蛇集团餐馆上网和讨论旅程，这就是当地人所称的”贵宾服务”(VIP)的开始。 对于能付得起2,500美元贵宾服务的人来说，经海路绕过同由“海湾帮”(Gulf Clan)