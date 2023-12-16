香港警方国安处公布拘捕行动更新通缉名单 评论指或影响资讯自由及美中关系

香港警方国安处星期四公布，日前拘捕4名香港市民指他们浏览并透过网上订阅众筹平台，资助早前被悬红通缉的前立法会议员许智峰及罗冠聪，从事危害中国国家安全的活动，是首次有市民因浏览及付费订阅被国安警通缉人士的社交媒体平台被拘捕。 另外，香港警方国安处再悬红通缉5名已离开香港的人士，有评论分析，这次更新的悬红通缉名单涉及美籍人士，可能影响美中关系，而拘捕市民的行动严重影响港人网上浏览资讯的自由，或进一步影响香港国际形像及营商环境。 香港警方国安处星期四(12月14日)傍晚召开记者会，再公布各悬红100万港元(接近13万美元)，通缉5名已离开香港的人士，包括英国驻港总领事馆前职员郑文杰；已解散的反国教学生组织、学民思潮前成员许颖婷；前香港大专学界国际事务代表团发言人邵岚，以及网台“升旗易得道”主持人霍嘉志和蔡明达，指控他们涉违《港区国安法》下的煽动分裂国家罪、勾结外国或境外势力危害国安罪，以及煽动颠覆国家政权罪。 香港国安警再悬红通缉5名海外人士 警方国安处今年7月3日，首次公布各悬红100万港元(接近13万美元)，通缉8名海外人士，包括3名前立法会议员许智峰、罗冠聪、郭荣铿；律师任建峰；商人袁弓夷；前职工盟总干事蒙兆达；海外网媒《棱角》执行总监刘祖迪；以及香港民主委员会执行总监郭凤仪，指控他们干犯“很严重的危害中国国家安全罪”，鼓吹制裁、希望破坏香港以及恐吓官员，并引用《港区国安法》第37条及38条的域外效力，强调不论是否香港永久性居民同样受国安法管辖。 有记者在星期四的记者会问及，7月初公布的8人海外悬红通缉令成效如何﹖如果早前的通缉令进展不大，这次为何再悬红通缉海外5人﹖ 香港警方国安处总警司李桂华回应表示，至今接获500多个与该8名被通缉人士有关，而且“相当有价值”的情报，有助处方展开进一步行动。 李桂华说：“我们在这个过程之中，其实我们是有搜集到大量的资料的，包括有一些是令到我们可以作出一些拘捕行动的，亦都达成了我们的目标，希望能够截断他(们)一些资金的来源。” 首次拘捕付费浏览被通缉者平台市民 警方国安处星期四的记者会并有公布，星期二(12月12日)拘捕4名香港市民指他们浏览并透过网上订阅众筹平台，资助早前被悬红通缉的前立法会议员许智峰及罗冠聪，从事危害中国国家安全的活动，是首次有市民因浏览及付费订阅被国安警通缉人士的社交媒体平台被拘捕。 警方表示，被捕的两男两女年龄由29至68岁，报称从事电梯技工、补习老师以及退休人士，他们涉嫌于2020年12月至今年11月期间，透过网上订阅者众筹平台，资助许智峰及罗冠聪二人从事危害中国国家安全的活动，金额由1万至12万港元不等(接近1,300至15,000美元)，至于被捕人士与许智峰及罗冠聪的关系，警方仍在调查当中。 有记者问及，被捕人士是否浏览及付费订阅许智峰及罗冠聪的Patreon平台﹖李桂华回应表示，毋须提及属于哪一个特定的平台，他又强调被使用的平台本身可能没有问题，但是使用者的意图可能是错误。 李桂华说：“呼吁大家在平台浏览任何的东西的时候，如果这些东西是有机会，即是你可能会捐钱或者其他的事情的话，而有机会是危害(中国)国家安全的话，就不应该去做这件事情，因为这个是违反国安法的、这样很清楚的，不需要说是那一个平台，而是根本它的性质我们是要比较留意一些。” 学者指拘捕对流散港人平台运作影响不大 警方国安处更新的通缉名单当中，包括两名身处海外的网台节目主持人，加上首次有香港市民因为付费订阅海外被通缉人士的社交媒体平台被国安警拘捕，会否影响身处香港的任何人士的网上资讯自由引起关注。 移居英国的政治学独立学者、时事评论员黄伟国接受美国之音访问表示，这次的拘捕及通缉行动不会在香港引起太大恐慌，他估计很多香港市民已经有如中国大陆民众，使用VPN上网保障自己的安全。黄伟国又认为，拘捕行动对海外港人、或者离散港人成立的网媒及时事评论的频道运作影响不大。 黄伟国说：“因为不断都有香港人离开香港，离散去世界各地，反而我会见到是很多一些以往在香港一直有看这些频道的人，他迁移一个地方去看这些频道，对这些频道不但没有一个实质影响，其实国安处是帮他们免费做一个这么大的宣传，反而令到这些频道的订阅人数，或者收看人数是会进一步上升，因为他们觉得这些KOL(网红)、或者这些批评政府的人正正是一班，在市民眼中觉得一班能够帮他们说话的人、一班帮他们“出气”的人、甚至是一班其实是针对时弊，或者‘踢爆’政府黑幕的人。” 汤家骅指被捕人付费高嫌疑大 身兼行政会议成员的资深大律师汤家骅星期五(12月15日)早上接受电台访问表示，订购香港一般娱乐串流平台例如Netflix和Disney+频道，月费只需70至80港元(约10美元)，但是被捕人士以700至800港元(约100美元)付费订阅“明知”干犯国安法人士的平台，他认为嫌疑相当高。 现时在社交媒体平台Youtube发布影片，制作者可根据观看次数，赚取相应的广告收入，有传媒向汤家骅查询，如果香港市民观看受通缉人士的Youtube影片，或其他形式可赚取金钱的影音平台，是否有机会犯法﹖