2024年台湾选举美国最担忧什么？学者：选后新政府突然翻转与北京靠拢

“无论是诱导或胁迫，那种突然翻转是我们最担忧的事情，”美国戴维森学院亚洲政治学教授任雪丽(Shelley Rigger)在分析台湾选情时，提到了美国决策者对台湾选举的最大担忧——选后台湾新政府在“与中华人民共和国的关系上突然变得更加紧密”。 2024年台湾总统选举已经进入选前一个月的倒计时。台湾政府说，北京当局通过军事、经济和心理战等各种方式干预台湾选举的作为越来越明显，包括军机、军舰扰台，单是在11月解放军就有四次“海空联合操作”同步逼近台湾24海里毗连区、提前一个月宣布认定台湾对中国一些商品存在贸易壁垒、通过社交媒体散布各种假消息，甚至以非常优惠的价格邀请许多台湾基层政治人物如里长等前往中国旅游，一些里长返台后已经被检调单位约谈。 美中关注台湾选举 这场即将到来的选举不仅台湾人关心，美中两国也非常关注选举结果为台海情势带来的影响。美国总统乔·拜登(Joe Biden)11月在旧金山与中国国家主席习近平会晤时就曾要求北京，不要干预台湾选举。 星期四(12月14日)，美国智库布鲁金斯学会就台湾大选举行了一场线上讨论会，长期观察台湾政党政治和选举的几位美国学者，包括任雪丽、前美国在台协会(AIT)理事主席卜睿哲(Richard Bush)以及斯坦福大学政治学者祁凯立(Kharis Templeman)，都分享了自己对选情的观察。 目前在台湾各个民调中，执政的民主进步党总统候选人赖清德都位居领先，中国国民党候选人侯友宜与民众党候选人柯文哲原先在民调中呈“麻花卷”互有上下的局面，在正式登记候选人之前的所谓“蓝白合”(侯友宜与柯文哲合作共同组成一组候选人)破句后，侯友宜在多个民调中要比柯文哲支持度高一些。 长期追踪候选人支持度的《美丽岛电子报》在星期四发布的最新第89波民调中，赖清德与副手萧美琴的支持度是35.2%；侯友宜与赵少康是29.5%；柯文哲与吴欣盈是19.0%。 选举竞争激烈结果难料 不过祁凯立说，不能因赖清德民调领先就因此而预测赖清德会赢，因为民进党已执政八年，蔡英文的民调支持度偏低，台湾经济也在放缓，民众对民进党施政满意度的看法要比以前低很多，因此民进党必须面对选民对政府不满而做出另一种选择的风险。 “以温度计来测量，现在人们对国民党和民进党的一般反应在民调上和他们对这两个政党的感受没有太多不同，所以我认为这场选举对民进党有许多负面风险，我认为他们必须把选战打的很好才能确保他们能够赢。所以我会反驳那些关于这场选战已经结束的叙事，说是赖清德已经终结这场选举。我认为我们将在最后一个月见到一些真正的火花，因为这实际上是一场非常接近、非常激烈的竞赛，”祁凯立说。 对于影响这次选举的因素，任雪丽认为一个是投票率，另一个是“弃保”效应，这是指越接近选举，选民会自动放弃，或被操作放弃去支持民调表现最差而无望胜选的候选人，因此在接近投票日前，各竞选阵营的选战操作将是非常重要的关键。 影响台湾选举的中国因素 除了前述这两个因素，祁凯立再加入一个中国因素，因为中国在历次台湾各种大小选举中都没有缺席，他认为这次也不会例外。 他说，中国对台湾候选人的偏好非常清楚，他们不信任民进党，宁可选择国民党为其伙伴，“因为国民党领导层支持一种形式的一个中国原则，对北京来说那就是任何两岸互动的底线”，因此在此次选举中他们很清楚的希望国民党能赢，至于北京对柯文哲的态度就比较不明确，但柯文哲的言行展现出的政治光谱与民进党较有距离，所以或许北京会比较喜欢柯文哲。 “对他们来说，赖清德(胜选)是最坏的结果，”祁凯立说。 他在提到中国如何影响台湾选举的做法时说，虽然北京台面下的介选活动令人关切，但中国对台湾的公开举措才是影响选举最重要的因素。