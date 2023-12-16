【禁聞】12月15日維權動態 【新唐人北京時間2023年12月16日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。 東北石油大學拖欠工資 清潔工集體罷工 中國東北石油大學因拖欠工資，清潔工集體罷工，導致宿舍垃圾堆積成山。日前學校宣布以每小時15元的價格僱用學生清理，但無人響應。 東莞工人堅守樓頂四天四夜 要求賠償 廣東省東莞市瑞立達玻璃蓋板公司，近期搬遷，將工廠設備轉移到貴州，但未對工人做出賠償，反而採取停繳社保、屏蔽信號、安裝監控、停水停電等手段，逼迫員工自動辭職，本週一開始，工人聚集在廠房的樓頂抗議，要求公司合理賠償。截止到週四，維權行動已持續四天四夜。 湖南碧桂園業主維權 要求開發商還錢 湖南省張家界市碧桂園峰林海返租公寓的上百名業主，因購買的返租公寓未能如期獲得租金，12月13日聚集在碧桂園鳳凰酒店舉牌抗議，要求開發商還他們血汗錢。 廣東佛山工人堵路討薪 廣東省佛山市裡水鎮的伊族鞋業公司，拖欠工人三個月工資，12月11日，幾十名工人集體到鎮政府討薪，一度阻斷鎮政府門口交通。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/15/a103834437.html