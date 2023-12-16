西班牙旅行失蹤6年後 英國青少年現身法國 【新唐人北京時間2023年12月16日訊】一名6年前、年僅11歲的英國青少年在與母親和外祖父，前往西班牙馬拉加（Malaga）旅行期間失蹤。近日在土魯斯周邊地區一條公路上被發現。根據和他相遇並通知警方的司機表示，他逃離一個靈修山地社區。 當地檢察官辦公室告訴路透社，青少年的家人已經確認他是來自大曼徹斯特（Greater Manchester）的巴蒂（Alex Batty）。 檢察官辦公室發言人說：「他應該很快就會返回英格蘭。」發言人也說，英國當局正針對巴蒂失蹤一案展開刑事調查。 當時11歲的巴蒂是在2017年和母親和外祖父，前往西班牙馬拉加（Malaga）旅行期間失蹤。 送貨司機阿西迪尼（Fabien Accidini）告訴法國地方日報「南方電訊報」（La Depeche）：「他告訴我，他從山上出發後已經走了4天。」阿西迪尼發現這名青少年在土魯斯周邊地區一條公路上徘徊。 「南方電訊報」率先報導巴蒂現身的消息。報導中提及，這名少年生活在庇里牛斯山（Pyrenees）山區一個靈修社區中，這個社區吸引來自歐洲各地的逃避現實者、追求另一種生活方式而聞名。 巴蒂的母親在2017年和兒子一起失蹤，至今下落不明。 阿西迪尼說：「他告訴我，他的母親有點（怪），雖不是瘋了，但精神狀態有點怪異，…，和一群人待在山裡。」 阿西迪尼表示：「他住在那裡似乎並不痛苦，但他很高興能離開。」 (責任編輯：盧勇信) 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/16/a103834557.html