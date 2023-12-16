2024年改善財務狀況 專家傳授五絕招 【新唐人北京時間2023年12月16日訊】每年的歲末都是人們做新年規劃的時候，如果您想在2024年獲得財務成功，該如何做呢？來看專家給出的五大建議。 2023年即將過去，是時候反思過去、規劃未來了。對很多人來說，改善財務狀況是每年都會下定的新年決心。 個人理財專家 Jully-Alma Taveras：「你想要一切順利，你想要財務井然有序。」 那麼要如何實現這一目標呢？個人理財專家朱莉·阿爾瑪·塔維拉斯給出了五項建議。 第一，展望未來。儘早確定在2024年會有哪些大宗消費，比如買新房子、新汽車，或者出國旅行，並依此制定可行的資金計劃。 有經濟學家預測，美聯儲很有可能在明年降息，到2024年年中，消費者可能會享受到更低的貸款利率。 RSM首席經濟學家 Joe Brusuelas：「我的感覺是，利率已經下降了。我們預計利率會進一步下降，我們指的是30年抵押貸款利率或者購買汽車的5年固定利率。」 所以，如果您有購房買車的計劃，不妨等到年中再看。 第二，解決債務。如果不希望債務滾雪球，要麼現在還清，不要拖到明年；要麼制定一個切實可行的計劃，爭取明年還清。 可以嘗試在每月支付了最低還款額之後，將剩餘的錢用於償還利息最高的債務。循環反覆，直到還清所有債務。 第三，增加緊急儲蓄基金。 第四，回顧2023年，盤點資產和負債。 個人理財專家 Jully-Alma