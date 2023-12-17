台灣大選 有一群默默關心想來觀選的中國民眾

當然，關注台灣大選的中國人群裡，少不了官方，相關官員們當然關注這場選舉，而且關注得很密切。別的不說，光是國台辦，離大選越近，國台辦記者會上有關大選的提問就越多，且陸媒問的比台媒還踴躍，再藉由回答，官方便達到了表態的目的。 但重點並不是那些螢幕上、網路上看得到的中國官員，而是那些看不到，但默默關注著台灣大選的一群中國民眾，以及旅居海外的中國人。他們人數並不多，但對這場選舉的關注程度，一點也不輸給台灣人。 曾在大學任教、數度來台的Z先生，就是非常關注台灣大選的中國知識分子。他對賴蕭、侯趙、柯吳這3組正副總統候選人的事蹟，如數家珍。賴清德、侯友宜、柯文哲這3人自不待言，他更不假思索就能說出蕭美琴喜歡貓咪、趙少康是政論名嘴，乃至吳欣盈的兩段婚姻。 這次台灣大選，Z先生最大的心願，就是來台灣觀選。無論是跟著觀選團，還是自己或帶家人邊觀選邊遊玩都行。雖然，他過去10多年曾跟著旅行團、學術參訪團及自助方式來台，但不巧的是，每逢台灣選舉總是有事走不開，以至於始終未能一圓來台觀選的願望。 「你有沒有門路讓我1月初去趟台灣？」，Z先生這句 詢問記者的話，充分表露出他想來台觀選的渴望，以及無法成行的遺憾。如今，他有的是時間，卻礙於兩岸現行規定無法成行。 Z先生遺憾地說，他認識的好幾個老師都曾去台灣觀選，更有老師旅美友人1月初就要來台觀選，「他們有外國身分，我沒有」，他不禁羨慕地說。 據Z先生說，想來台感受選舉氣氛的中國國內民眾，不只他一個，但大多苦於規定無法成行。至於旅居海外的中國人士，來台觀選自然便利許多。 據了解，除了Z先生的友人外，一些旅居日本、美國、加拿大的中國人士，也將在12月底至明年1月初應邀或自行來台觀選，其中包括一些在網路上有一定名氣的政論自媒體人。 「到時候，中文網路上可就熱鬧了」。Z先生認為，不要小看這些來觀選的中國人，這些人一傳十、十傳百，要是做自媒體的傳播力量更大。不論他們立場是反共還是親共，至少傳播出去的訊息就是─台灣的領導人是選民一張張選票選出來的，「不是舉手舉出來的」。 來不了台灣觀選，另一些以年輕人為主的中國國內民眾選擇上網翻牆，用候選人名字、民調、政見等關鍵字搜尋，點開一條條台灣選舉新聞來看。請注意，他們看的是台灣媒體的報導，而不是中國媒體的報導。 在中國一些網路社交平台上，除了有人討論台灣大選，更有長期觀察台灣選舉的中國網友，不但公開預估3組正副總統候選人的得票數，甚至對每一個區域立委選區的選情作預判，同時預估各黨可能奪下的不分區立委席次，且不定期更新修正。而預估出的數字，和台灣選情觀察人士的私下評估相去不遠，讓其他網友嘖嘖稱奇。 北京上班族小謝，唸書時就很關注台灣和國際新聞，出了社會興趣仍不減。長期的觀察，使他對台灣的事物自成一套獨特看法。而每次台灣大選，他更是微信群裡最常被其他中國群友諮詢的一員。 像是「藍白合」，小謝就始終認為不會成功。即使前總統馬英九參與協調且各方簽字，他也當即認為終將破局，結果言中，讓群友紛紛稱讚他YYDS（中國網路用語，意指「永遠的神」）。 小謝直言，關注台灣選舉的中國青壯年人，不見得都認同西方及台灣「民主自由」的理念。相反的，有的人是不折不扣的「小粉紅」，背地裡有著支持「武統」的陰暗動機，他們的關注多半是為了「找談資」，找到可以嘲笑及貶損台灣民主的切入點，以支持自己的觀點。 和記者聊了聊最近的選舉新聞後，小謝認為，這次台灣大選3組總統候選人似乎被相互牽制，施展不開，火花太少，沒有前幾次大選精彩。倒是副總統候選人都比總統候選人搶眼又搶戲，是這場大選唯一能讓他記得的特色，也是全球所少見的特色。 看著手機裡藍綠陣營的造勢及白營的網路直播，Z先生夫婦入迷地看著台上及鏡頭前的候選人、助講人乃至現場群眾，一一品頭論足。學藝術的Z太太，甚至連舞台背板設計及現場配樂，也不忘評論一番。 「什麼時候咱們也能有這樣的選舉？」，Z先生夫婦倆看罷抬起頭來，不禁感嘆地問。（編輯：朱建陵/唐佩君）1121217