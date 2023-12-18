印度各地涌现出供应麻辣四川菜肴的聚餐俱乐部

以其米饭和以酱汁为基础的菜肴，中国菜一直是印度人理想的外国美食，每天都有大批印度人在遍布每个城市的中餐馆外排队。 从高级餐厅到社区小馆，无数的餐厅提供如今被认为是典型印度中餐的食物：辣味肉汁、多汁的面条以及传奇的鸡肉或素食满都拉，总是裹着面糊沾满辣椒蒜酱，这些在很大程度上与真正中国食物相去甚远。 在印度，伴随着有关中国美食的引人入胜的故事，麻辣川菜正成为印度人口味的热门选择。全国各地的聚餐俱乐部正经历着一股潮流，而其中一家最受欢迎的是孟买的“麻辣屋”（House of Málà）。 “麻辣屋”由普拉奇和萨洛尼·古普塔姐妹经营，提供川菜及其传奇的独特配制。他们美味的菜肴是印度迎来的后疫情时期的一个趋势，这个时期兴起了由家庭厨师经营、提供亲密的用餐体验的晚餐俱乐部。 姐妹俩对川菜的迷恋始于她们在香港和中国大陆的旅行。被其浓烈而辛辣的口味所吸引，再加上大量使用大蒜和辣椒，她们意识到在印度这将会一场大火特火的成功，她们需要向印度人介绍这一独特的烹饪体验。 36岁的普拉奇说:“我们2019年去中国四川地区玩，被正宗川菜大胆而辛辣的口味所迷住。我们用三年的时间，试图在孟买找到同样口味的菜肴，但没能找到，所以一直在寻找方法采购这些食材并开设一家川菜餐厅。” 在她们的家乡找不到川菜，古普塔姐妹看到了一个机会，为孟买的食客提供以中国西南部的辛辣美食的体验，讲故事成了共享餐桌的一部分，陌生人在品尝新菜肴时成为朋友。 姐妹俩在过去的几年里，使用从国外进口的原材料在厨房进行了许多实验。 普拉奇·古普塔说：“寻找川菜正宗的食材既是一种挑战，也是对美食的热爱。”她们在香港找到了一些食材，比如青花椒和红花椒。她们还必须寻找其他食材，包括各种干辣椒、中式香料和豆豉。 麻辣屋在孟买富裕的Khar区，周四到周日由普拉奇在家里经营，萨洛尼打帮手。 为了让用餐体验更加个性化，麻辣屋还通过讲故事为食客提供对中国文化的深入了解。姐妹俩将她们的个人经历和知识编织到用餐体验中，以每人30美元的价格提供更全面、丰富的体验。 普拉奇说：“我们热爱烹饪和招待客人。更重要的是，我们喜欢通过美食让人们聚在一起，建立联系，在尝试新的美食的同时编织故事。对于这个概念，开设一个聚餐俱乐部似乎是正确的做法。” 聚餐俱乐部传统上是在轻松温馨的环境中度过一晚，而餐厅无法提供这种体验。正是通过麻辣屋，人们想要重新燃起与熟悉的人和陌生的人建立联系并交流人生经历的魅力。 麻辣的名字来源于川菜中使用的麻和辣两种佐料。麻是有麻木感的花椒，而辣则增添了辛辣的味道。姐妹俩解释说，这与印度菜有各种不同的辣椒和辣味，它们结合在一起创造出复杂的口味很相似。 萨洛尼说：“我们提供的是一种独特的用餐体验，在那里你可以尝试一种在孟买其他地方找不到的特色美食，并与厨师互动，我们进入餐桌，分享他们的故事。其中还添加了一些游戏，人们可以享受有趣而亲密的用餐体验。” 她说：“我们的重点是为客人打造独特而亲密的体验，编织传统、文化的故事，以及将川菜张扬和辣味带到孟买繁华的街道。” 麻辣屋是一家聚餐俱乐部，设计只可容纳8至10名客人，确保为您提供一个亲密的环境，让您沉浸在丰富的川菜美食中。 他们提供一顿主要以素食为主的五道菜晚餐，可能从用酸辣酱调味的凉面沙拉（凉面）开始，然后是辣味高汤中由磨细的蘑菇、豆腐和蔬菜为馅料的馄饨。