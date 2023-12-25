深圳2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月9日-12日，世界规模最大、水平最高、影响最广的消费类电子产品展览会之一 — 美国拉斯维加斯国际消费类电子产品展览会（CES 2024）将盛大举行。

作为全球领先的智能终端企业，TCL实业将以"敢为"姿态亮相CES 2024并带来最新技术突破和创新产品阵容。此外，于拉斯维加斯当地时间2024年1月8日上午11点，TCL实业将于曼德勒海湾酒店举行TCL CES 2024发布会。

本届CES，TCL实业将展出旗下15个品类近百款产品。作为大屏高端电视和Mini LED显示技术的领军企业，TCL将为北美地区的用户带来超大屏QD-Mini LED巨幕电视，让全球用户体验到电视行业的音画质巅峰。

此外，TCL实业还将率先发布行业领先的集手机、平板、AR眼镜等在内的全新移动智能终端解决方案，为用户打造一站式多场景娱乐体验。全新升级的"未来纸"（NXTPAPER）护眼技术及新一代雷鸟AR眼镜也将惊艳亮相。

展会上，TCL实业将携手全球领先合作伙伴全方位展现其强大的智能物联生态，包括TCL新风空调、超薄零嵌冰箱、双子舱洗烘护集成机、高端专业显示器、智能音箱、智慧商显及TCL光伏科技一站式智慧能源解决方案等。

除了产品和技术方面的敢为创新，TCL还将呈现敢为活力与绿色可持续发展的品牌理念。TCL作为NFL北美官方合作伙伴，将在发布会及展会期间邀请NFL传奇球星现场助阵，与全球粉丝精彩互动。同时，TCL将全面展示其在ESG领域的全球实践成果。

近年来，TCL实业凭借在产品和技术领域的持续创新和突破，收获全球消费者认可。2023年前三季度，TCL品牌电视出货量市占率位居全球前二，在菲律宾、澳洲、缅甸、巴基斯坦位居第一；在北美市场出货量同比增长11.4%，美国排名第三；在法国排名第二，在捷克、瑞典市场位居第三。此外，TCL实业旗下空调、雷鸟创新、光伏科技等业务表现抢眼。2023年前三季度，TCL空调出货量位列全球前四。2022年Q4至2023年Q3，雷鸟创新在国内消费级AR眼镜主要线上平台市场份额已连续四个季度位居中国第一。2023年双11期间，雷鸟创新成为国内消费级AR眼镜领域的品牌销售冠军。截至2023年上半年，TCL光伏科技累计服务户用农户超万户，新增渠道商超350家。

探索更多TCL实业创新技术与产品，欢迎于2024年1月9号-12号到访美国拉斯维加斯国际会议展览中心Central Hall #18708 TCL展区参观体验。

续写"敢为"新篇章，TCL实业即将重磅亮相CES 2024 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com