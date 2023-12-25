上海2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百汇医疗的母公司 — IHH 医疗集团，宣布其首席执行官一职已自10月1日起由Dr Prem Kumar Nair接任。过去三年半，Dr Prem一直担任IHH医疗（新加坡）首席执行官，凭借他对IHH的深厚认识，以及三十多年来在医疗管理领域的卓越功绩，Dr Prem将引领集团不断向前，追求「关怀﹒至善至远」（Care. For Good. ）的愿景。

IHH医疗集团关注中国市场持续发力

Dr Prem上任后首次接受路透社采访表示：“我觉得中国是一个必须打持久战的市场，因为这是一个庞大的市场。虽然会有一些起伏，但我们必须坚持到底。”

他强调，从长远来看，这个世界第二人口大国，人民越来越富裕，且对私人医疗保健的需求日益增长，集团看好中国未来的发展机会。

IHH医疗集团寻求在印尼和越南等新市场进行收购

Dr Prem指出，集团也寻求在印度和土耳其等现有市场进行扩张。

“从我们一些外国患者来源地的角度来看，这对我们来说是非常强大的市场。”

他表示，IHH的目标是在未来5年内，在马来西亚、印度、香港、土耳其和欧洲增加4000张病床，实现内部增长。集团目前拥有超过1万2000张运营病床。

IHH集团欣欣向荣

自2012 年在新加坡和大马两地上市以来，其全球医疗网络涵盖83家医院，遍布10个国家，聘用超过65,000名员工。

受患者数量增加的影响，该公司第三季度净利润约1.14亿美元（5.321亿令吉），较去年同期增长一倍多。

未来，百汇中国将与集团一起携手并进，守护全民健康。

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