迪桑特「织为我动」实验室于深圳开启

以专业科技激发滑雪者潜能

上海2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 专业运动品牌DESCENTE迪桑特于深圳万象天地迪桑特BLANC店打造“织为我动”实验室。多重互动体验装置精准匹配滑雪运动关键肌群需求,创造全新训练体感,助力行动家雪上杰出表现。活动当天,迪桑特品牌代言人陈伟霆身着全新推出的“肌能夹克”亲临活动现场,感受科技与运动结合的专业魅力。

“织为我动”实验室,沉浸式感官洞悉产品科技

滑雪是一项需要身体核心肌群协同工作的运动,因此在日常的体能训练中,需要针对各项肌群协同训练方能激发滑雪潜能。拥有专业滑雪装备研发历史的迪桑特,洞悉人体在滑雪时的运动机理,以MOVEMENT MAPPING原理及独特的分区精密动态编织方式,精准打造能够匹配滑雪运动关键肌群需求的“肌能夹克”。

同时,深圳万象天地迪桑特BLANC店限时开启“织为我动”实验室,行动家们可在现场感受MOVEMENT MAPPING原理并亲身体验全新夹克,实现创新式互动,全方位近距离感受科技新动感。

走进店铺一楼,首先映入眼帘的是一个可伸缩圆环装置,动态展示代表MOVEMENT MAPPING版型的透气性与拉伸性。动态装置通过灯光效果、科技视频组合方式,呈现出衣服的不同特性。

除此之外,一楼展示MOVEMENT MAPPING原理、快速透气散热效果以及高弹力延展性能的三大MOVEMENT MAPPING互动装置,清晰呈现该原理及其实现的专业性能。“织为我动”实验室二楼为「动态科技互动区」,体验者通过大屏互动,打造MOVEMENT MAPPING版型科技感互动氛围。体验者可穿着全新产品“织为我动”肌能夹克参与30s滑降体能挑战,在综训训练中,助力雪上表现。

集结户外,TRAIN TO系列课程官宣

为了持续强化行动家全方位运动基因,迪桑特同步官宣TRAIN TO系列课程。迪桑特将结合滑雪、铁三、高尔夫三大专精运动项目,开展TRAIN TO SKI滑雪专项体能训练、TRAIN TO TRIATHLON铁人三项专项体能训练、TRAIN TO GOLF高尔夫专项体能训练。

本次活动特别打造了“织为我动”滑雪专项体能训练。迪桑特品牌代言人陈伟霆与前中国多项雪上项目国家队体能教练王国超,共同号召滑雪行动家们集结户外,感受滑雪专项训练活力,激活滑雪肌群,共同备战雪季。迪桑特(中国)有限公司总裁乐俊先生表示:“迪桑特以专业赋能滑雪体验。这个雪季,我们全新打造‘肌能夹克’,通过MOVEMENT MAPPING原理来精准匹配滑雪爱好者体能训练的运动需求。也将通过专业的训练,全方位帮助热爱运动与挑战的行动家们,为雪季全力蓄能,进阶雪场表现。”

“织为我动”滑雪专项体能训练是由前中国多项雪上项目国家队体能教练王国超与全国高端专业健身机构PURE FITNESS、TRACTION、FUSION FITNESS等共同研发的滑雪训练相关课程。课程分为功能性训练、身体素质训练和专项体能训练,旨在为广大滑雪爱好者提供系统性及专业性的训练内容。

通过完成该训练,不仅可以提升肌体的运动能力,高效助力滑雪技术的精进与提升。也可以大大减少滑雪运动中因肌体素质低或缺乏协调性等因素带来的受伤风险。滑雪者可以根据自身所处雪季阶段及个人需求选择训练内容,突破身体潜能。

目前,TRAIN TO SKI滑雪专项体能训练已于12月22日正式上线迪桑特品牌官方小程序及合作健身房课表,各位滑雪爱好者可以在自己所处城市进行课程预约,开启今年雪季训练。

洞悉人体运动机理,肌能夹克引领滑雪新潮

迪桑特全新打造的“肌能夹克”采用独特的分区精密动态编织方式,灵活调整不同肌群分区的密度弹力及疏密属性,满足运动者不同肌群的功能需求。同时,纱线粗细和组织结构变化能保持肌体高热区的透气排汗。

衣服的肩背发力区面料高弹延展,能快速匹配肌群发力;胸背高热区采用透气孔设计,实现排汗散热迅速响应;而腋下高热区的设计,帮助穿着者快速透气散热,分区精密动态编织让运动更高效。

迪桑特全新“肌能夹克”,将于12月28日在全国线下指定门店及线上品牌小程序官方商城、天猫官方旗舰店渠道正式开售。

对滑雪运动的不断追求和探索是迪桑特自创立以来的初衷,迪桑特始终坚持“一切始于滑雪”的初心,以精湛工艺和创新科技为行动家打造滑雪专业装备。现在,我们不止于滑雪赛场,将对这项运动的热情延伸至雪场外,从这里开始探索关于滑雪的更多可能。

