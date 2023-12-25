北京2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月20-21日，大家人寿在安徽合肥举办第五届合伙人大会，宣布推出独立代理人家族事务所新形态。这是大家人寿最小经营单位保险事务所走向联合经营的重要一步，标志着在独立经营理念下，独代模式探索走向深入。

作为我国寿险业首家试水独代模式的保险公司，大家人寿在探索初期，即创造性地设计了"扁平化的分账方式、事务所和合伙人的组织载体、生态化的专业体系"三个经营要素。保险事务所是最小的经营单位，事务所负责人作为大家人寿的合伙人，对事务所自主经营、自负盈亏。这一组织设计有效调动了独立代理人的创业热情和自主经营意识，有力地推动了独代模式发展壮大。

为进一步促进事务所发展，激发独立代理人自主经营意识，大家人寿创新性的设计了家族事务所的新形态，单个保险事务所可以推荐、分设新的事务所，进而组成家族事务所。家族事务所成员来源趋同、价值趋同，以共同的经营理念和价值观形成创业共同体。区别于传统层级架构，家族事务所以高级合伙人为经营核心，在经营中无上下级关系、无血缘关系，家族成员之间以平等的经营关系，秉承相互扶持的原则，共享资源、共创价值，通过年度盈余分润政策，与公司共享发展成果。

"我们清晰的看到，给予高能力的独立代理人更多授权，激励他们提升专业素养、服务能力、企业经营能力，能够更好地服务广大保险消费者，进一步提升整个社会对保险行业的满意度。"大家人寿总经理助理王刚表示，家族事务所的新形态将大大激发优秀独立代理人的创业热情，激励事务所合伙人吸纳更优秀的事业伙伴，最终实现企业化的自主经营模式。

近年来，我国保险代理人队伍持续萎缩，与人民群众不断增长的保险消费需求形成鲜明反差。加大保险供给侧改革力度，开发更适合新时代家庭形态、消费模式的保险产品，建设更专业的保险销售队伍、经营模式日益迫切。2020年12月，原中国银保监会印发《关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知》，为行业探索代理人新模式指明了方向。大家人寿坚定发展"专业化、职业化"的独立代理人队伍，在个人专业化发展路径方面，已设计了王牌人力、MDRT（百万圆桌论坛会员）、注册保险专属代理店、开设家族办公室的超级个体职业规划路径，同时也规划了从保险事务所到家族事务所的发展之路，大家人寿独代模式全景图日趋完善。

数据显示，截至2023年11月，大家人寿个险渠道实现期交保费12.3亿元，月人均期交产能达7.9万元，年度MDRT达标超过600余人，同比均实现翻番。在各地支持下，目前全国已有十余个省份和城市开放了专属代理店注册，大家人寿独立代理人注册专属代理店达到38个。

大家人寿总经理郁华认为，独立代理人模式是市场进化的结果，是客户端需求升级的体现，必由之路是对代理人销售资质进行分级分类管理，以满足客户多元化的产品和服务需求。公司在这个过程中为代理人搭建赋能平台、提供多元产品、强化资质培训。未来，大家人寿将以销售资质分级分类为起点，持续通过生态化的专业支撑体系建设，不断提升独立代理人的经营服务能力，更好的满足不同客户更加多元的产品和服务需求。

从保险事务所到家族事务所 大家人寿独代经营模式深入推进 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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