合肥2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月23日，国轩高科第13届供应商大会暨2024战略发布会在合肥召开。大会发布了公司2024年质量、全球化、研发、供应链四大战略，表彰了2023年度优秀供应商，签约了部分2024年度战略供应商。

国轩高科董事长李缜、中国业务总裁王启岁、工研总院院长王强、战略业务总裁孙爱明、亚太业务总裁程骞、CFO张一飞，CPO Ralf Lorenz等经管委成员和来自全球各地的200余名供应商伙伴共同参会，国轩董事、大众汽车集团（中国）执行副总裁，零部件、物流与质保部负责人康诺一（Olaf Korzinovski）线上致辞。

质量战略：强化过程能力管控

2024年，国轩将参照行业标杆，制定全范围的质量指标，相较上一年来料不良率指标下降58%，0KM指标下降76%，3MIS指标下降55%；严格落实质量管控要求，强化过程能力管控，做到工序流程标准化、工模夹检具有效、风险工序可控，加强风险供应商管控，严罚变更管理，严抓审核通过率。

全球化战略：突破海外市场三大区域

2024年，国轩重点突破海外市场三大区域：美洲、欧非和亚太，预计2027年海外交付超100GWh，海外业务销售额破千亿，市场份额冲10%，战略产品将涵盖启晨电池、4695电池包、快充电芯和储能产品，努力成为新能源领域综合服务方案的提供商。

研发战略：实现三代电芯全面产业化

2024年，国轩高科全面布局材料研发，推动正负极材料研发及产业化，电解液、隔膜材料定制化、建立材料数据库和前瞻性材料开发；全面提升已量产二代电芯性能，实现三代电芯全面产业化，四代电芯设计冻结，面向未来超充市场；持续高性能 Pack极限设计，打造”高安全、长寿命、高效智能”系列化储能系统和产品；极限制造AI控制塔数字技术新产线全面覆盖，打造数字工厂。

供应链战略：推进对供应商的碳管理

2024年，国轩在供应商可持续发展方面秉承3个原则：打造尊重人权的供应链，打造合规的供应链，打造透明的、可追溯的供应链，从而建立一个绿色、可持续的供应链，确保供应商符合社会责任和环境要求。持续推进对供应商的碳管理，开展供应商碳排放调查，要求供应商自行设置碳减排目标和实施路径，逐年降低碳排放值。

表彰签约：与57家供应商签订战略协议

大会表彰了61家2023年度优秀供应商，现场颁发了年度卓越供应奖、年度卓越质量奖、年度技术创新奖、年度卓越贡献奖和年度钻石供应商奖。现场还与57家战略供应商签订了2024年度战略协议，涉及原材料、电芯、储能和设备厂商等。

为加深供应商伙伴对行业和国轩的认知，本次供应商大会还特设六个分论坛，公司相关研发负责人与相应供应商伙伴，分别围绕正极原料质量宣贯与行业趋势、电芯材料2024-2025年发展趋势、国轩产品质量要求与技术创新、新一代锂电数智化工厂与极限制造、海外超级工厂建设及落地等主题展开交流、对话。

董事长寄语：平静地回归事物发展的本源

国轩高科董事长李缜以”平静地回归到事物发展的本源”为主题发表了总结致辞。

一、平静地回归产业发展的常态。经过十年扩张，新能源汽车、新能源产业，在不同国家、不同地区，因政策不同，发展也不平衡，但现在的共识是，这个产业的风口不可失去。产业的认知更加清晰，市场的空间更加成熟，供应的体系更加稳定，组织的能力面临考验。

二、平静地面对颠覆性创新的缺失。新型能源技术，在起步初期，涌现了众多颠覆性创新，划时代地改变着世界，现在，伴随这一技术的普及，颠覆性创新，或将面临相当长时间的缺失。电池技术的路径日渐明确，市场需求的空间日渐成熟，协同创新的认知日渐形成，交易成本的降低日渐凸显。

三、平静地回归到国轩的厚积薄发。2024 年，是国轩成长过程中，仍然需要自我发展的一年，国轩高科将继续保持定力，既仰望星空，又脚踏实地，在全球化上厚积薄发，在产品创新上厚积薄发，在制造布局上厚积薄发，在品质提升上厚积薄发。

国轩高科召开第13届供应商大会暨2024战略发布会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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