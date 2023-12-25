北京2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年岁末，时尚集团大健康事业部与FLASH KOME联手共同开启2023「健康新风尚大赏」。本次活动旨在让健康成为种草关键词，引领健康时尚的新风潮。在本次活动中，时尚集团新媒体部内容运营总监龚纹、中国营养学会科学传播百名专家，中国健康促进与教育协会营养素养分会副秘书长吴佳、潮流艺术家王加诺、时尚健康KOL小宝、时尚美妆博主李舒雯等意见领袖、企业品牌代表共同探讨了健康种草的深层内涵，并围绕生活的不同领域，不同维度，进行了建设性的健康种草之旅。

以健康相邀，成就种草新思路

2023年，时尚集团大健康事业部正式提出，以健康之名种草，让健康深入到生活的各个领域，身在其中的每个人，共同分享健康经验，并以此寻找到真正适合自己的健康之路。正是由于这样的初衷，经过一年的努力，2023年健康新风尚大赏在年末正式启航。

时尚集团新媒体部内容运营总监龚纹针对健康种草进行了深入的解读："真正的健康种草是我们要打造一个有良性循环的健康能量场域，让所有人在各个生活场共享与健康有关的一切，共同见证生活中美好的蜕变。在剖析了健康种草的同时，我们更是将健康种草的领域扩大，希望用种草的方式，将健康生活、健康理念，以「人传人」的方式，深入到营养、生活、美丽、艺术等各个场景。"

健康种草，以健康的方式开启对话

健康种草，种下的是生活的新蜕变。无论是从健康饮食、艺术审美、运动分享，还是美丽研究，时时处处，都有健康的身影。

中国营养学会科学传播百名专家，中国健康促进与教育协会营养素养分会副秘书长吴佳通过剖析"2023年度十大营养热词"：阿斯巴甜、咖啡、减重、大食物观、营养素养、食养、营养标识、预制菜、免疫力、肠道健康，为我们从营养的角度专业种草健康新风尚流行趋势。她认为："营养对我们的身体起着至关重要的作用。我们机体的一切功能调节都跟摄入的营养素有关系。同时，全面的营养也是免疫力的保障，甚至还会影响你后代的健康。营养素养，不光是指的具备营养相关的知识，也要有营养相关的行为和技能。"

潮流艺术家王加诺的分享让我们明白，艺术还可以让健康种草这件事井上添花，获得更多艺术升华。王加诺的分享让所有人耳目一新：原来，艺术审美，也是一种健康的时尚。

时尚健康KOL小宝作为本次活动的时尚生活种草官，为我们种草了健康生活方式新风潮，从保养、减脂、饮水方式、睡眠习惯、运动、腹式呼吸等生活的方方面面为我们来一次身体和心理的全方位正向疏导，干货满满。比如她提到一天两餐规律的间歇性断食法，增加胰岛素的敏感性的同时对减脂很有帮助，还能帮身体抗衰；饮水方面，她建议早上睡醒第一杯是柠檬水补充维C，第二杯淡盐水补充你睡觉时缺失的电解质……让现场所有人受益匪浅，直接拿起小本"抄作业"。

时尚美妆博主李舒雯也在美丽种草的环节，通过分享身边朋友的真实案例，强调了健康对美、对生活乃至家庭的重要性，倡导大家从现在开始一起积极备老，健康的生活方式才是最美的。

通过来自不同领域的意见领袖的分享，让我们更加意识到，种草，真的不是某件单品推广，或者某个场地的打卡，我们得到了更多收获健康的途径，大家在共同追求健康的路上，找到更适合自己的健康新风尚。

「时尚之选」健康种草榜单荣耀揭晓

在大赏的最后，时尚集团大健康事业部为2023年度「时尚之选」获奖品牌颁奖。获奖品类涵盖美容、洗护发、营养饮品、智能家电、户外、运动、生活保健等来自不同生活方式领域里的，能够改善人们生活品质的健康好物。以此来鼓励更多品牌以种草之行为推广健康。也让越来越多的人通过种草的方式获取健康。

获得殊荣的「时尚之选」它们分别是：倍轻松头皮按摩梳Scalp3、bixdo倍至胶囊冲牙器三代、科沃斯地宝 X2 COMBO扫地机器人、养元青防脱洗发水、亚瑟士NOVABLAST 4跑鞋、优缇利接骨木莓诺丽果复合饮品、怡兰葆白茶赤芝精华油、Osprey转运者卷口包。

种草特设，加「免」补给站

在现场，特设了以加「免」补给站为主题形式的优缇利品牌赠饮专区，拍照打卡专区，为到场的每个人免费派发胶原蛋白气泡饮。

到此，本届2023年「健康新风尚大赏」圆满收官。「健康新风尚大赏」是时尚集团大健康事业部携手FLASH KOME对健康种草的一次年终总结，更是一次全新的启航。未来，时尚集团大健康事业部将和更多品牌、意见领袖，以及社会各界人士一起，推广并深化健康种草，让健康深入到更多维度的生活场，以此引领更健康、可持续性的生活新风尚。

2023健康新风尚大赏，让健康成为种草关键词 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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