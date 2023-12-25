北京2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月23日，中国科技产业化促进会在北京组织召开了美的工业技术旗下威灵汽车部件技术成果鉴定会。经由来自上海交通大学、北京工业大学、北京建筑大学、西安交通大学、华南理工大学的专家鉴定，美的威灵汽车部件"电动乘用车热管理用CO 2 转子式压缩机"项目成果技术达到"国际领先"水平，同意通过鉴定。

当下，电动乘用车迎来爆发性增长，但是冬季R134a制热量不足、PTC（电辅热）功耗大等问题导致的"里程焦虑"问题，严重影响消费者的驾乘体验，寻找更高效的制热方案以及环境适应性更强的热管理系统成为电动乘用车发展的迫切需求。同时，随着世界各国相继推出减少碳排放和环保的法律法规，在此背景下，CO 2 制冷剂及其热管理系统凭借环保，低温下的优越制热能力脱颖而出，成为主流发展方向。

因此，作为热管理系统的"心脏"，电动乘用车热管理用CO 2 转子式压缩机的研发至关重要，其性能好坏将能直接影响热管理系统能效及新能源汽车产业的发展与推广。在"电动乘用车热管理用CO 2 转子式压缩机"项目中，威灵汽车部件采用更适合CO 2 制冷剂高温、高压特性的转子式压缩机压缩原理，并对其结构、耐压、润滑进行创新性设计，结合轻量化、大扭矩电机设计和集成化的变频器软、硬件设计，配以高强度、高致密度、轻量化铝合金壳体结构，成功解决高温高压工作条件下压缩机泄漏、耐压、耐温等技术难题，开发出高效率、高可靠性、低噪声、低成本的全球首款电动乘用车用转子式压缩机。

该款产品是乘用车历史上第一次使用转子式压缩机，也为转子式压缩机相关产业敲开了下一代环保冷媒热管理市场的大门。在性能表现上，根据德国测试机构IPETRONIK测试，美的威灵汽车部件CO 2 转子式压缩机相比已有涡旋、斜盘、活塞CO 2 压缩机，在设计工况的关键性能参数，如能效比、噪声、振动、脉动、吐油率等方面全面领先。委员会专家一致认为：该项目技术难度大，独创性水平高，研制的电动乘用车CO 2 转子式压缩机达到国际领先水平，同意通过鉴定。

目前，该项目申请专利296件，PCT发明21件，发明授权专利64件，实用新型125件，制定相关标准58项。在CO 2 转子式压缩机的制造上，威灵汽车部件电动压缩机生产线整线采用欧洲标准设计，符合CE标准；在生产车间打造上，采用数字化、机器人化，并结合莱茵IATF16949过程辅导，建立了全程可视化信息管理的智能生产体系，形成高质量、高效率、高稳定性、短交期的精益制造模式，能够快速应对市场各种需求变化。

作为美的集团(000333)新能源汽车战略的重要布局，威灵汽车部件致力于为绿色出行提供一流核心部件及系统解决方案，布局热管理、电驱动、底盘执行系统三大领域的增量部件，产品涵盖电动压缩机、热管理集成模组、驱动电机、EPS转向电机、电子油泵、电子水泵、电子膨胀阀、电磁阀等。美的威灵汽车部件以打造高标准、高性能、高可靠性产品为目标，在针对性解决新能源汽车续航短、充电慢、能耗高等痛点同时，也将朝着成为新时期创新驱动的汽车核心部件供应商而大步迈进。

关于美的工业技术

美的集团工业技术事业群以科技为核心驱动力，聚合"绿色能源"与"工业核心部件"领域的核心科技力量，拥有GMCC美芝、Welling威灵、CLOU科陆电子、Hiconics合康、Servotronix高创、MR美仁、MOTINOVA、美垦、Toshiba东芝、Sunye日业等多个品牌。为全球泛工业客户提供绿色、高效、智慧的产品和技术解决方案，为数十亿终端用户创造美好生活。

目前，美的工业技术全球智能工厂数量已达26家，并在中国、印度、日本等地建成28个研发试验中心，累计授权专利5600多件。2022年投入研发资金超10亿，持续加大对核心、前沿技术的研发投入，产品覆盖压缩机、电机、芯片、阀、减速机、汽车部件、运动控制及自动化、高低压变频器、储能和散热部件等高精密核心部件产品。

以科技驱动万物为愿景，美的工业技术以创新科技，推动世界工业迈向高效、可靠、绿色、创新、开放的美好工业。

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美的威灵汽车部件"电动乘用车热管理用CO2转子式压缩机"获评"国际领先" – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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