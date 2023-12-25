北京2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，统信畅写文档协作管理系统和畅写在线各版本软件与云峦操作系统KeyarchOS V5完成浪潮信息澎湃技术认证。经测试，双方产品整体运行稳定，在功能、性能及兼容性方面表现良好，满足客户的核心需求。

浪潮信息澎湃技术认证是基于多元、创新的通用计算平台，与供应链及软件服务等生态合作伙伴共同构建的产品互兼容性认证体系，包含"产品部件认证"、"平台软件认证"、"应用软件认证"三类认证，旨在积极推动从部件到系统软件到行业应用的全产业链共建、共享、共赢，致力打造计算领域覆盖最广、测试严苛、品质卓越的开放认证生态。

统信软件是国内主流的操作系统产品及服务提供商，致力于研发安全稳定、智能易用的中国操作系统产品，在操作系统研发、行业定制、国际化、迁移适配、交互设计等方面拥有深厚的技术积淀。

统信畅写产品主要为千行百业中业务运转、日常经营中涉及到的文档需求，提供文档在线编辑、协作、预览、存储、集中管控、数据协同、格式转化、多系统对接与集成等服务及解决方案。其中，畅写文档协作管理系统是集文档在线编辑、多人协作、集中管控、安全存储为一体化的全新一代文档协作办公平台。提高企业协作办公效率，沉淀企业数字化资产，集中管控企业重要数据。畅写在线产品包含丰富的组件，通过标准SDK及API与各类业务系统完成对接，打开浏览器即可快速实现文档在线编辑、文档预览、格式转换、数据同步、数据安全管控、文档自动化编辑等服务，专注于赋能企业金融财报编辑、合同管理、招投标、项目管理等关键业务系统，为企业提供了实现数字化转型的关键工具。

云峦操作系统KeyarchOS是浪潮信息依托十余年的高端主机操作系统研发经验，打造的面向智算时代的服务器操作系统，支持x86、ARM等多种架构和计算场景，具备高效软硬协同、稳定可靠、全天候智能运维、全栈安全可信四大特点，同时依托自身覆盖云、数、智、边等业内最全整机产品线，实现整机系统架构优化，最大程度发挥多元算力价值。

本次完成兼容性认证测试，统信畅写产品在KeyarchOS操作系统上顺畅运行,未来双方将加强合作，协助客户协同办公，打通企业业务系统的文档、实现数据互通、赋予业务系统在线协作与编辑全功能能力，帮助用户实现数字化转型与智能化升级。

统信软件多款产品与KeyarchOS完成浪潮信息澎湃技术认证 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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