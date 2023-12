Vans 北京三里屯全新店铺盛大开业 携手 THE MONSTERS 带来“怪力全开”体验

北京2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12 月 23 日,原创极限运动鞋服品牌 Vans 于北京三里屯开设全新线下门店,为消费者打造了一个兼具个性与创意的零售空间。该家店铺也将成为华北首家销售 OTW by Vans 高端支线店铺,旨在带来更高品质的购物体验和选择,深度连接极限运动、音乐、艺术和设计创意表达领域的消费者,持续推动 Vans 核心文化的发展。



Vans 三里屯全新门店

在本次 Vans 三里屯全新门店启幕现场,Vans 还为大家带来一系列丰富有趣的体验活动,邀请每一位 Vans 爱好者在尽情玩乐、创意自我表达的自由时刻,沉浸式感受 Vans Off The Wall 的品牌精神。此外更有 Vans 与艺术家龙家升携手打造的 Vans × THE MONSTERS 联名鞋服系列空降活动现场,以满载潮玩趣味的艺术形式呈现多面品牌文化,与大家一同开启怪力全开的探索之旅。

活动当天,高达 2.5 米的巨型 LABUBU 雕塑聚焦视线,在店铺门口位置怪力全开,威富集团业务副总裁及 Vans 中国区总经理曹炜先生和 Vans 亚太区市场营销副总裁 Emma LIU 女士亦亲临现场,与我们一同见证惊喜时刻。仪式启动环节,两位嘉宾亲启“盲盒”启动装置,随着左右两端的丝带被拉开,LABUBU 伴随从天而降的缤纷彩带跳脱出盒,欢乐亮相。



Vans 三里屯全新门店开业仪式 威富集团业务副总裁及 Vans 中国区总经理 曹炜先生(右位置) Vans 亚太区市场营销副总裁 Emma LIU 女士(左位置)

Vans 还在活动现场设计了多个富有创意的趣味活动环节。在丢口袋挑战区,现场来宾可以通过购买联名款产品换取抽奖和游戏机会,赢取 Vans × THE MONSTERS – OLDSKOOL MONSTERS FOREVER 搪胶脸公仔、贴纸、Vans 莱卡相机等精美礼品。而在工作坊区域,大家可以将个人风格融入手工作品中,基于艺术家龙家升的线稿为底纹,进行陶瓷杯垫的涂色创作。同时,现场还设置了拍照互动区,邀请朋友们在特别的 Vans × THE MONSTERS 联名滤镜中,留下自己与 Vans 的珍贵回忆。

值得一提的是,现场还有集职业 DJ、 KAIZE TOYS 主理人、玩具设计师等多重身份于一体的音乐人 KAIZE 为各位带来精彩音乐表演,搞怪精神随着音乐律动蔓延放大,交织每一位参与者的不羁灵魂,带来一场专属于“够怪”人士的狂欢派对。此外,在店铺消费任意金额即可获得 LABUBU 美味主题小食与圣诞热红酒。



“投就 Vans 了”丢口袋挑战区



“涂就 Vans 了”工作坊区



“听就 Vans 了”音乐表演区



“吃就 Vans 了”饮品小食区

在充满欢乐和自由的游戏氛围中,万众瞩目的 Vans × THE MONSTERS 联名鞋服系列同步亮相,系列产品通过将 LABUBU 古灵精怪的形象元素融入 Vans设计理念,为品牌注入了全新趣味活力。本系列涵盖三双经典鞋款与系列服饰等丰富产品,鞋款择取了 Style 36、Era 和 Sk8-Mid 为蓝本,在鞋身、鞋带、鞋底或者侧边条纹等细节之处融入多处 LABUBU 及 THE MONSTERS 家族其他小精灵的形象元素;系列服饰则是以印花或者刺绣形式呈现 LABUBU 图案,在经典廓形之上增添几分别样趣味,契合联名主题。



Vans × THE MONSTERS 联名鞋服系列

自 Vans 成立以来,始终将创意自我表达理念作为立身之本,致力于推动极限运动与文化的发展。Vans 希望通过北京三里屯店的全新启幕,配合多种形式的创意活动,为更多到店人群带来独特的品牌文化体验;同时保持鲜活的创新理念,持续创造出更多体现多元文化交融的系列产品,让更多 Vans 爱好者感受到 Vans 不拘一格、敢于冒险的品牌态度。

Vans 作为全球青年文化的领军品牌,在过去 57 年来,始终致力于推广极限运动,音乐,艺术与设计的创意表达。Vans 希望通过北京三里屯店的全新启幕,配合多种形式的创意活动,为更多到店人群带来独特的品牌文化体验,激发并支持每一个人用 Off The Wall 的人生态度主宰自我。

