苏州2023年12月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 12月23日NIO Day上，蔚来全新智能电动行政旗舰ET9正式亮相并开启预定。它搭载了由蔚来和Seyond图达通联合定义的新一代激光雷达系统解决方案，在原有的一颗Falcon（猎鹰）超远距主视激光雷达基础上，首次加入两颗Robin W（灵雀W）中距广角激光雷达，3台激光雷达的组合将成为蔚来ET9高阶自动驾驶能力持续进化的重要保障。同时蔚来发布的第四代换电站，也将部署6颗灵雀W广角激光雷达，提供站周环境全面感知，助力换电更高效、更智能。

蔚来和图达通在2020 NIO Day上首度公布合作，推动了首款高性能主视激光雷达猎鹰的量产上车。截至目前，猎鹰作为蔚来二代平台车型标配感知硬件，已助力8款二代平台车型实现安心、高效的智能驾驶功能，陪伴蔚来全域领航辅助NOP+累计完成近2亿公里的智能驾驶里程。此次在蔚来旗舰车型上的合作，标志着蔚来和图达通的合作进入新的阶段，图达通将继续为蔚来的超感系统进化提供支持。

蔚来ET9所搭载的灵雀W激光雷达，拥有广角激光雷达的旗舰性能。它最远探测距离150米，2倍于市场同类产品的超长测距能力，并拥有近10倍于同类产品的角分辨率，旗舰性能搭配超广视场角，精准感知周围环境，在高速变道、城区无保护转弯和车辆泊出等辅助驾驶场景中提供更舒适的用户体验；同时灵雀W拥有极低的功耗和小巧的体积，在蔚来ET9两侧翼子板上完美集成，兼顾美观和实用。

由猎鹰和灵雀W组成的图达通高性能激光雷达组合首次在蔚来ET9上亮相，主视激光雷达和广角激光雷达的组合，让蔚来超感系统拥有350°激光环向感知，贴合自动驾驶实际应用场景，可覆盖高速和城区自动驾驶中的所有高频场景，为整车周边全方位感知方案建立更有效的安全保障。

当前，随着国家相关法规的发布，L3级自动驾驶渐行渐近。图达通相信，以一个主视激光雷达和两个广角激光雷达组成的完整激光雷达组合，将进一步赋能智能驾驶感知系统，助力更多客户早日实现智能驾驶能力的跃迁。

图达通猎鹰、灵雀 W，助力蔚来ET9亮相 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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