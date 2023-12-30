高调回击北京海上威胁 马尼拉做法获得菲律宾商界支持吗？

在北京与马尼拉关系因南中国海冲突持续恶化之际，菲律宾一名华裔富豪近期表达不支持菲律宾政府当前做法的立场，引发关注。不过，观察人士分析，这种言论无法如实反映菲律宾商界意见，近期民调结果也显示，菲律宾绝大多数民众并不信任中国，并支持马尼拉持续与华盛顿在南中国海深化合作。 《菲律宾星报》(Philippine Star)本周四(12月28日)报道，西菲律宾海警队(PCG)发言人杰伊·塔里埃拉(Jay Tarriela)在社群平台X上，猛烈抨击中国官媒稍早的一篇评论文章，表示中国对于菲律宾“所谓侵略行为的捏造叙述和毫无根据的说法并不令人信服”，强调西菲律宾海警队将持续对“恶霸”(行为)抱持警戒，并对支持菲律宾在南中国海上立场的国家表示感谢。 北京和马尼拉近几个月来在南中国海的争端不断，双方的船只于本月10日在这片具主权争议海域的第二托马斯礁(Second Thomas Shoal，马尼拉称之为阿云锦礁、北京称之为仁爱礁)发生相撞，导致两国紧张情势升级。稍早，中共喉舌《环球时报》指称，菲律宾必须对美国等一些国家所表现出的“热情”保持警觉，因为“天下没有白吃的午餐，美方的'热情'背后，隐藏着不可告人的目的，扰乱南中国海局势以遏制中国，是美国亚太战略的重要内容”，引来菲律宾官员重炮回击。 不过，在菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Romualdez Marcos Jr.)于去年上任后，以愈来愈强硬的态度，来回应中国在南中国海的专断行径之际，美国财经媒体《彭博社》(Bloomberg) 12月中一篇报道指出，菲律宾一名华裔富豪似乎不太认同马尼拉政府当前做法。 菲律宾商界怎么看？ 《彭博社》指出，菲律宾购物中心和银行巨头SM投资公司的负责人施蒂丝(Teresita Sy-Coson)，在举办一场公司活动时对记者表示，“中国离我们非常近，我们不能与其进行对立 ”。 施蒂丝还对《彭博社》说，她认为菲律宾必须审视自身立场，“我们并不想介入美中紧张局势…我们要做的是与他们(指中国)进行和平讨论，毕竟我们不能换我们的邻居”。 此外，香港媒体《南华早报》(South China Morning