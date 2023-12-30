年轻社运人士周庭钟翰林相继离港寻政治庇护 学生及社运界忧执法大陆化

继前香港众志副秘书长周庭12月初宣布，已离开香港到加拿大留学，并寻求政治庇护，前学生动源召集人钟翰林星期五凌晨亦在社交媒体宣布，已抵达英国并申请政治庇护。 钟翰林透露他今年6月初因为一宗国安案件刑满出狱后，一直受到国安人员严密监控，甚至威逼利诱他做“线人”，向警方提供部分社运人士的行踪。钟翰林亦透露与周庭一样，曾经被国安警要求到中国大陆访问。 有香港大专学生及社运界人士表示，对周庭及钟翰林的遭遇感到震惊，认为香港的执法愈来愈大陆化，一国两制的界线愈来愈模糊，不过，他们仍然会坚持自己的理念。 有“学民女神”称号、已解散的前香港众志副秘书长、及反国教学生组织学民思潮前发言人周庭，12月3日她27岁生日当天，在社交媒体帖文，首次透露她今年9月已离开香港到加拿大留学，并宣布12月底不会就国安法案件回香港向警方报到，以及在加拿大寻求政治庇护，引起各界高度关注。 周庭被指违反保释条件被香港警方通缉 周庭2020年8月《港区国安法》实施不到两月被国安警上门拘捕，指她涉嫌“勾结外国势力”，事后获准保释没有因本案被正式起诉，但是保释条件包括交出旅游证件，并且按时到警署报到等。 周庭原定星期四(12月28日)需要到警署报到，香港警方表示，周庭并无依照警方指明时间到警署报到，违反保释条件。警方严厉谴责其畏罪潜逃行为，表示会全力依法追捕。 据多家香港传媒引述消息表示，周庭的母亲为她保释的担保人，执法部门星期五(12月29日)早上，邀周庭的父母到大埔警署协助调查。 周庭今年12月初接受传媒访问表示，她前年6月因反修例运动“包围警总案”刑满出狱后，仍然因为涉嫌“勾结外国势力”案需要按时到警署报到，她今年向国安警申请取回护照到加拿大升学时，被要求写“悔过书”，并在多名香港警方国安处人员陪同下，到深圳参观中国“改革开放展览”，以及腾讯总部等地方，了解历代中国领导人的“辉煌成就”以及“中国的科技发展”，期间有人拍摄她这次访问中国的照片，回港后亦要向警方写“感谢信”。 香港警察国安处总警司李桂华12月14日在记者会上，首次回应周庭宣称弃保一事，他表示，警方一向就受查人士的保释安排“有倾有讲”(可以商量)，可按情况作改动，而有人提出要到海外读书，取得警方信任后，获交还旅游证件及更改报到时间，但却在离境后表明不回香港，李桂华批评是“诚信破产”。 钟翰林赴英寻庇护 爆出狱后被迫当“线人” 继周庭宣布离港在加拿大寻求政治庇护，现年22岁的前独派学生组织、已解散的“学生动源”前召集人钟翰林，星期五凌晨亦在社交媒体宣布，已抵达英国并申请政治庇护。 钟翰林透露他今年6月初因为一宗国安案件刑满出狱后，一直受到国安人员严密监控，甚至以现金威逼利诱他做“线人”，向警方提供部分社运人士的行踪。钟翰林亦透露与周庭一样，曾经被国安警要求到中国大陆访问，不过，他当时感到震惊和恐惧，最后没有被安排访问中国。 社民连周嘉发对钟翰林事件感震惊 民主派政党社民连外务副主席周嘉发接受美国之音访问表示，钟翰林的遭遇反映，一些有知名度的社运人士刑满出狱后，仍然没有真正的自由，甚至要在当局严密监控下生活，他感到震惊，对钟翰林的遭遇感到伤感，也反映国安法的执法“威力无穷”，执法人员的权力好像没有限制。 周嘉发说：“(钟翰林)这件事我看到都是觉得震惊的，他那个程度好像讲到想去工作都不成这样，是要怎样呢﹖那个自由好像低到这个点，其实是相得‘得人惊’(令人震惊)，当然因为国安法就真的太过‘威力无穷’了，即是执法人员总是所有借口都是用国安法挂在口唇边，就好像做什么都可以，其实都是无奈的，唉﹗都不知(道)可以讲什么了，我觉得香港人看到都是伤感的，这一则的新闻现在是执法者是沦落到这个地步。” 周嘉发表示，国安法规定愿意提供资料协助警方破案或者起诉嫌疑人，可以获取减刑。不过钟翰林已经因为国安案件刑满出狱，警方仍以现金威逼利诱他做“线人”，提供社运人士行踪，他认为做法只会令人觉得是“笑话”，而且公民社会仅余的组织及团体不多。周嘉发表示，不会因为钟翰林事件感到害怕，他坦言国安法实施至今接近3件半，他本人已经渡过了担心的阶段。 周嘉发说：“我觉得是会有一种打击的，但是老实讲国安法实施超过3年多了，我觉得我本人已经渡过了这个阶段，我不会再担心说这个人是否信得过，或者怎么样，对我来讲已经没效，因为首先正如你所讲公民社会已经剩下不多的人，以及还可以在这里做的，你都相信他是有心的了，你不会因此而怕了他或者怎样，我觉得只是令到政府自己看起来是一个笑话那样，过往我们就是在选举上比拼，但是现在就要这样去对待，即是有自己想法的团体，甚至人家的团体都没有了，只是一个个人而已，你都是要用这种手段，或者这种其实都近乎是滋扰性的一种压迫，对付不同(意见)的人，都是不容易，都知道这个情况对很多人都(不容易)。” 质疑香港的执法愈来愈大陆化