【2023年十大新聞之一】中國疫情再度大爆發 病毒有眼避疫有良方 【新唐人北京時間2023年12月30日訊】從2020年起，「疫情大流行」成為了生活中出現頻率最高的詞彙。2023年，當人們以為終於可以走入後疫情時代的時候，當一年就快走入尾聲的時候，中國人最不想聽到的消息出現了，那就是，疫情又回來了。十大新聞之首，帶您了解中國的疫情。 從8月份開始，中國各地的兒童醫院開始出現患者暴增。到了11月份，疫情大流行時出現的醫院人滿為患的景象，又出現了。看病一號難求，住院一床難求。急診室裡每天幾千、上萬人排隊掛號，大人孩子苦不堪言。 中國民眾：「說實話我都沒有想到這次這麼嚴重，我這兩個月啥也沒幹，上午兒童醫院下午兒童醫院，我覺得這個月到月底差不多該過去了，想不到更厲害了，一天排3000多個號，別說兒童醫院了，就我家小區啊，三個衛生所都排滿了，10點鐘了還在排隊，父母孩子得多遭罪啊！」 疫情最初是在兒童中傳播，中共用「支原體肺炎」和「流感」等名稱作為掩蓋，讓人們誤以為這一次與「新冠」無關，因而放鬆了警惕和防範。 監測全球疾病爆發的機構「新發疾病監測計劃」（ProMED）曾兩次發出警告，明確指出中國爆發的是「不明呼吸道疾病」，跟官方宣稱的「支原體肺炎」不同。國外的病毒專家也不斷地反覆提醒：中共又在隱瞞真相。 美國病毒學專家 林曉旭：「新冠病毒並沒有真的從中國徹底消失過。」「我覺得中國目前的這一波大的呼吸道感染，絕對不僅僅是支原體肺炎所引起來的，中共官方肯定在隱瞞實際的情況。」 從11月份開始，疫情在中國快速蔓延，從北方蔓延到南方，從兒童蔓延到成人，並且出現了大量白肺患者，死亡病例不斷攀升，但中共極力封控，媒體也視而不見。 有接近中共高層的內部消息稱，為了掩蓋疫情，中共黨魁明確下令，媒體不許提「新冠」，因此許多醫院對患者做的病原檢測，根本沒有「新冠病毒」這一項。 美國南卡羅來納大學艾肯商學院教授謝田：「中共現在的做法哪，其實我們看到的也是跟當年在武漢封城之前，極力掩蓋欺騙一模一樣，其實它實際上就是在重蹈覆轍。中共根本就不把中國老百姓、世界人民的安全，生命安全當作一回事。但就是一味的就是在維穩，維護自己的政權，掩蓋欺騙，從來都沒有變過。」 世界衛生組織再次要求中共提供疫情相關資訊，但中共矢口否認在中國出現新的病原體。 11月29日，中共外長王毅在紐約聯合國總部，再次將中國爆發的嚴重肺炎淡化成「流感」，並謊稱疫情已得到有效控制。 時事評論員唐靖遠：「王毅的這個說法，說這次的肺炎疫情在中國已經得到了有效控制，毫無疑問其實是一個撒謊。」「我們看到中共官方它們到目前為止並沒有給出任何令人信服的這個數據，來說明這一波的疫情肺炎的爆發，它的這個高峰曲線是怎麼走的，它的病例有多少，重症率有多少，死亡率有多少，它的病因究竟是什麼，等等。」「從這個角度上講，就是王毅這樣的一種說法，他僅僅只是一種外交辭令，就是為了對國際社會來再次的發起一次欺騙。」 詭異的是，就在疫情快速肆虐之際，中共卻像2020年和2022年疫情最嚴重時一樣，對外國人大開國門，不僅對歐亞6國單方面實施免簽政策，同時還調降十幾個國家的簽證費用，吸引外國人到中國旅行。 謝田：「讓這些歐洲國家的人們到中國去旅遊，去染病，所以這個中共非常非常邪惡。所以我對下一波這個病毒哪，和這個瘟疫的發展哪，確實感到很憂心。」 對內，中共一方面開始向基層衛生機構甩鍋，並讓衛健委下令，要求基層醫療機構按照診療新冠病毒的標準，配備設備；另一方面再次啟動了新冠防疫措施，健康碼、核酸檢測和大白瞬間重新「上線」。 美國病毒學專家林曉旭：「中央對於整個疫情的隱瞞至少已經3個月的時間，那麼這對於各地採取積極的預防措施，帶來多大的障礙，這個中央不用承認，然後甩鍋給地方，讓人覺得是地方醫療之間不配合，出現拒收兒童的這種情況。」 上一次疫情，中國有很多老年人失去生命。法輪功創始人李洪志大師曾經開示，三年多來中共一直在掩蓋疫情，中國的疫情已經死了4億人。