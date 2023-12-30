2024紐約首場健保諮詢會 1月13日法拉盛登場 【新唐人北京時間2023年12月30日訊】新唐人大紀元媒體集團將聯合紐約州健保，在法拉盛舉辦2024年首場「健保諮詢會」，歡迎民眾參加。 新唐人大紀元媒體集團2024年的首場「紐約州健保諮詢會」，定於1月13日（週六），在法拉盛喜來登酒店舉辦，屆時將介紹紐約白卡、兒童健保（Child Health Plus）和基本計劃（Essential Plan）的最新變化。 紐約州健保市場代表陳敏敏將主講「紐約州健保市場：確保您的健康保險持續有效」；第一保健副總裁吳燁祺將主講「申請續保及政府福利的關鍵事項」；紐約市長移民辦公室社區活動組長李麗將主講「了解您的權利」；中醫師張碧恆將主講「冬季呼吸道和肺健康以及保養」。 多個醫療保險機構、醫院診所等將到場為民眾提供義診和健康諮詢。 現場還有養生講座和抽獎活動，歡迎民眾參加。 紐約市府部門還提供低收入福利、紐約市民卡（IDNYC）、糧食券申請、福利房申請、綠卡申請、英語課程免費ESOL申請、尋找工作機會等。 2024紐約州健保諮詢會 時間：1月13日（週六）12Am∼3Pm 地點：法拉盛喜來登酒店2樓宴會廳 地址：135-20 39th Avenue, 法拉盛, NY 11354