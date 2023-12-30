【2023十大禁聞之五】黨魁訪美遇最大規模抗議 中共僱兇打人 【新唐人北京時間2023年12月30日訊】2023年11月中共黨魁訪問美國，遭遇了海外最大規模的抗議，幾天的訪問行程，抗議如影隨形，「打倒中共」等口號響徹舊金山。中共實施跨過鎮壓，僱用黑幫打手襲擊抗議者，導致數十人受傷。事件引起美國國會關注，要求調查和問責。 2023年11月，中共黨魁習近平前往美國舊金山參加亞太經合組織（APEC）領導人峰會，全美100多個人權組織及團體前往當地抗議。 抗議人士：「我們不允許中共獨裁者來到美利堅的自由土地上，習近平滾回去，打倒習近平，結束中共暴政……」 11月10日，當地多個人權團體在舊金山舉行抗議中共的車隊遊行，20多輛車身貼有「結束中共」、「驅逐馬列」、「CCP滾出美國」等標語的汽車穿越市區。 14日，抗議者租用飛機，拉著「結束中共」的巨型橫幅，在舊金山的上空飛行展示。 活動組織者之一、人道中國創辦人周鋒鎖表示，這是民運人士第一次以飛機拉橫幅的形式抗議中共。因為中共黨魁當天抵達舊金山，他們要給他一個「下馬威」。 而當習近平抵達舊金山國際機場時，場外的反共口號也一聲高過一聲。 抗議人士：「打倒中國共產黨、消滅中國共產黨……」 同時，在習入住的酒店外，也有大批抗議人士與親共人士對峙，多名中國訪民揭露中共領館花錢僱用華人為中共搖旗吶喊。 中國訪民A：「他們是一群騙子，粉飾太平，欺騙全世界人民，假的，假的，他們在造假……」 中國訪民B：「我跟他們一起走過來的，他們一人給200元僱傭來的，凡是戴小紅帽的都是從紐約過來的。」 15日，美中首腦會議在費羅麗莊園舉行，莊園外也有數百名抗議者。 抗議人士：「共產黨下台，共產黨下台……」 16日，抗議活動達到最高峰，「結束中共」等口號聲響徹整個舊金山。 抗議人士：「Take down the CCP（打倒中共），take