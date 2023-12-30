厦门2023年12月30日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年12月28日，第十届第十届讯石英雄榜（The 2023 Infostone Awards）在2023首届苏州光电技术产业论坛上隆重发布。三安光通讯的产品"宇航级宽温高速VCSEL"以先进的技术和性能，斩获讯石英雄榜优秀技术奖。

本届讯石英雄榜围绕"创新 实力 应用 潜力"主题展开，重点聚焦光通信全产业链接领域，旨在"发现好产品 推广新技术 成就前沿研究"。该奖项作为行业知名的产品和技术展示平台，促进了行业的交流和光通讯技术发展。

三安光通讯通过在外延设计和生长上进行了深入研究，推出的"宇航级宽温高速VCSEL"产品正式解决了传统光通讯应用温度范围窄，对环境要求苛刻的痛点，通过大幅扩展工作温度范围到宇航第一级温宽（-55-125°C），彻底覆盖了传统高速VCSEL不能覆盖的车用以及更高要求的温度范围。

特别在车用领域，随着ADAS以及多传感器融合的趋势，车内需要实时传输的数据量越来越大，加上光缆对比铜线的减重增程优势，车载光通信技术成为车载网络应用的新拓展方向，往更高带宽、更低延迟、更高可靠性和更高性价比来应对智能网联新架构发展。为应对上车的需求，三安光通讯本次推出的VCSEL和PD产品，在整个车用关心的-40~125°C的温度范围内，带宽、眼图、灵敏度均能满足客户需求，在超宽温度范围内仍能保持性能的稳定。当前产品配合头部光模块厂商已经在头部车企完成性能认证。同时，三安光通讯积极参与中国汽车工程学会智能网联汽车的光通信标准白皮书撰稿和标准制定，和业界同仁一起推动车载光通信的标准化和市场化，开拓新的市场。

三安光通讯是三安光电旗下光技术事业部全资公司，是收发光芯片全方位解决方案提供商，致力于成为行业内可靠的一站式光芯片伙伴，赋能智能生活和智慧链接愿景。目前，三安的PD产品已在广泛的数通类应用领域批量出货；中高端的 56G PAM4 VCSEL和25G DFB已通过客户端验证，开始批量供货；在车载数通应用提供全套VCSEL和PD方案，可以应用于125℃工作环境；面向激光雷达应用也以推出了成套的EEL，VCSEL以及窄线宽DFB方案；三安与中科院医工所共同开发的工业激光加热模块也在今年的展会中向行业观众进行实机演示，引领行业的发展。

三安光通讯的市场副总王益表示，本次获奖既是行业权威对于技术创新的鼓舞，也是促进行业积极向上可持续发展的助力。三安光通讯将持续完善工艺平台和产品型谱，在高端光通讯芯片领域持续投入研发，面向未来先进应用，加速智能生活和智慧链接愿景的实现。

三安光通讯"宇航级宽温高速VCSEL"斩获讯石英雄榜优秀技术奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com