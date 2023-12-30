申真諝當選韓國圍棋2023年度MVP 【新唐人北京時間2023年12月31日訊】12月28日，韓國圍棋年度頒獎典禮在首爾江南區Eliena酒店舉行，韓國圍棋第一人、年僅23歲的申真諝九段憑藉出色的表現，第五次榮膺年度MVP（最佳棋手獎）。 每年一度的韓國圍棋MVP大獎是由圍棋專業記者評委會（占比70%）和互聯網網民（占比30%）共同投票進行評選。 申真諝在評委會投票中獲得52.19%的支持率，在網民投票中獲得87.26%的支持率。經過加權平均，其總得票率為62.71%，成功榮膺年度MVP。這是他繼2018年、2020年、2021年和2022年之後，第五次獲得最佳棋手獎。 在2023年的世界大賽中，申真諝摘得第9屆「應氏盃」冠軍，時隔14年再度為韓國捧回這座有著「圍棋奧運會」之稱的獎盃。此外，他還獲得首屆「爛柯盃」亞軍、第9屆「國手山脈盃」亞軍，闖入第28屆「LG盃」決賽，並贏得杭州亞運會圍棋個人項目銅牌、團體項目金牌。 韓國國內的圍棋比賽，申真諝亦獨領風騷，取得了六項大賽冠軍，連續48個月保持等級分排名第一。他以超百場勝局（111勝15負）打破了多勝獎的勝局紀錄，其中連勝場次高達29局，全年斬獲14.8億韓元（約合114.33萬美元）獎金，開創了歷史新高。 在MVP評選中，另一位男棋手卞相壹九段獲得了評委會27.19%的支持度和網民9.7%的支持度，加權平均得票率為21.94%，從而首次榮膺優秀棋手獎。 2023年，卞相壹在第14屆「春蘭盃」上奪魁，這是其首個世界主要大賽的桂冠。他還獲得杭州亞運會圍棋團體項目金牌，以及韓國GS加德士盃冠軍。 女棋手方面，崔精九段蟬聯女子棋手獎。今年崔精在世界大賽中摘得SENKO盃和吳清源盃兩項桂冠，連續10年領跑韓國女子圍棋等級分排行榜，並收穫韓國GS加德士盃亞軍（不分性別參賽），以及三項女子賽事冠軍。 女子棋手的多勝獎和勝率獎均被「天才少女」金恩持九段包攬，她全年戰績為97勝43負，勝率高達69.29%，她還在剛剛結束的「韓國女子棋聖戰」中擊敗崔精，拿到了這項獎金額度最高的賽事冠軍，已初露鋒芒。而女子連勝獎則由崔精九段和曹承亞六段二人並列獲得，她們均取得了12連勝。 年輕棋手方面，韓友賑九段獲得棋力進階獎，他在今年由六段一路晉升至九段，成為自入段以來最快（歷時53個月）晉升九段的韓國男棋手。今年他還在第10屆「GLOBIS盃」20歲以下世界圍棋大賽中笑到最後。 韓國圍棋2023年度主要獎項獲獎名單如下： 最佳棋手獎（MVP）：申真諝 優秀棋手獎：卞相壹 女子棋手獎：崔精 元老棋手獎：劉昌赫 男子新人獎：朴只玹 女子新人獎：朴昭律 棋力進階獎：韓友賑 最受歡迎棋手獎：申真諝