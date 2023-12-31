中国放宽对美国游客的签证要求以促进旅游业

中国将放宽对美国游客的签证限制，这是中国自今年早些时候重新开放边境以来吸引外国游客的最新举措。 中国驻华盛顿大使馆周五在网上发布通知称，自1月1日起，美国游客将不再需要提交往返机票、酒店预订证明、行程或来华邀请函。 通知称，简化申请流程的目的是“进一步便利中美之间的人员往来”。 此举出台之际，中国在实施了三年严格的疫情措施（包括对所有入境者进行强制隔离）后，一直在努力振兴旅游业。 尽管今年早些时候取消了这些限制，但国际旅客的回归速度却很缓慢。 根据出入境统计数据，今年上半年，中国的外国人入境和出境人数为840万人次，低于疫情前一年2019年全年的9.77亿人次。 为了促进旅游业，中国上个月宣布允许法国、德国、意大利、荷兰、西班牙和马来西亚公民免签入境，停留时间最长为 15 天。 外交部发言人毛宁在每日新闻发布会上表示，为期一年的试点项目标志着中国“高水平的对外开放”。 但中国吸引美国游客的努力可能会面临其他阻力。 两国之间的国际航班由双边协议确定，尽管近几个月来缓慢增加，但仍远低于大流行前的水平。 今年夏天，在北京和华盛顿关系恶化的情况下，美国建议美国人重新考虑前往中国的旅行，理由是存在错误拘留和出境禁令的风险。 该咨询称：“中华人民共和国政府任意执行当地法律，包括对美国公民和其他国家公民发布出境禁令，没有根据法律进行公平和透明的程序。” （本文依据了美联社的报道）