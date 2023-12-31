廣西女實名舉報國企書記強姦未遂 視頻遭刪 【新唐人北京時間2023年12月31日訊】近日，一名蔣姓女子在網上發布短視頻，實名舉報廣西大型國企黨委書記戴翔對自己強姦未遂，對自己身心造成極大傷害。該女子表示，雖然向相關部門積極舉報，且提供了可靠證據，卻仍遲遲未能討回公道。相關舉報視頻引發輿論關注後，在中國國內網站上遭刪除。 星期五（12月29日），一名女子實名舉報廣西融資擔保集團黨委書記戴翔對自己強姦未遂的短視頻，在中國網際網路社交平台上傳出，引起了公眾的關注。 據這名女子自述，今年11月18日，身為董事長的戴翔利用帶蔣女到柳州出差的機會，進入她所住的酒店房間，並試圖強姦她，在女子的激烈反抗下，戴某最終未能得逞。 事情發生後，蔣女積極向相關部門舉報此事，但至今未得到有效解決。她表示，這個事件使她的身心遭受巨大折磨，屢次接近崩潰邊緣，經診斷已患上重度抑鬱症。 蔣女士在講述案情的過程中提到，她在事發後接受過相關的檢查，由南寧市青秀公安局提供的一份「鑑定意見通知書」顯示，在她的兩件衣服上提取的擦拭物中所包含的DNA，和戴某血樣中包含的38個Y染色體基因座基因型相同。 據廣西融資擔保集團有限公司官網介紹，該公司於2020年6月完成工商註冊登記，屬廣西自治區國有大型企業集團，由自治區財政廳履行出資人職責，註冊資本42.5億元，下設廣西融資再擔保有限公司、廣西桂惠融資擔保公司、廣西廣擔工創融資擔保有限公司。 公開的資料則顯示：戴翔是廣西柳州人，2022年6月至今擔任廣西融資擔保集團黨委書記、董事長。 上述實名舉報的短視頻在互聯網上公開後，引起中國網友的關注與熱議。 有網友評論道：「這就是官癮，很多官員就是喜歡享受這種欺壓別人的感覺。」有網友留言指出：「有權有勢的人霸道慣了，曾經爆出的故事中，級別之高、底線之低，真不是普通人敢想的。」 還有網友評論說：「曾經挺不理解的，有權利光環的人犯罪給社會帶來的危害比普通人更大，影響更惡劣，這種情況下犯罪加嚴處理不應該是常識麼？不，不，現實跟常識是反著來的。那就只能有一種理解了，這些包庇他的官員們，跟他是一種人，甚至干過同樣的事。」 在相關舉報引發社會輿論關注後，有陸媒對此進行了報導。廣西南寧警方隨後於12月30日發布通報稱，南寧市公安局已對此事件進行「立案偵查」。 新唐人記者查尋發現，曾經有網友把這名女子舉報的視頻轉發到網易上，但目前這個視頻已經被網易撤下，點擊相關標題後，出現的是「該內容無法查看」的提示語。這名女子的舉報視頻目前只有在海外視頻共享平台上還可以看到。 （記者竺穎綜合報導/責任編輯：李謙） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/30/a103838282.html