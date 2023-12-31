心质所向，谱写华章

岁序常易，华章日新，一元复始，万象更新

上海2023年12月31日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 值此辞旧迎新之际，我谨代表SCIEX的全体小伙伴向长期支持与关注SCIEX发展的专家、各界领导、业务伙伴、媒体朋友们表示衷心的感谢，对全国SCIEX的用户表达崇高的敬意。祝大家新年快乐，万事如意。

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回首2023，我们主动进化，战略跃迁，与时代和行业共生。

成立50多年来，让质谱改变每个人的生活是我们的愿景，我们一直希望给我们客户提供优秀的产品和专业的解决方案。2023年，SCIEX推出了创新产品Intabio ZT系统，与高分辨液质SCIEX ZenoTOF® 7600系统相结合，在研发早期阶段提供关键数据，为生物制药的可开发性做出快速而自信的决定，从而改变生物制药发展进程。

我们还推出了新一代液相色谱串联质谱SCIEX Citrine Triple Quad 系统。SCIEX始终秉承着"倾听客户的声音，真正惠及临床"的宗旨，为广大用户持续提供高质量的产品和服务。

2023年SCIEX在中国的首台本土化质谱产品正式交付，是丹纳赫"创升中国"本土化战略的又一里程碑，为国内客户带来精进高效的使用体验，助力以质谱为核心的良性产业链生态圈的打造，更好地服务于中国用户，推动行业发展。

第六届中国国际进口博览会期间，SCIEX与业界多个伙伴签订了战略合作协议，齐心协力共同构建端到端的解决方案，推进产业可持续发展，打造行业健康生态，发掘全球市场新机会。

2023，跨越山海，突飞猛进。

在环境领域，我们紧随"十四五"新污染治理国家重点战略，SCIEX的技术方案有幸参与到客户的研究当中，助力建设美丽中国，健康中国的美好愿景。

在农业领域，与农业农村部环境保护科研监测所合作，深入合作营养健康和农业环境新污染物等科研领域，为现代农业发展和国民健康安全提供强大的技术保障。

在生命科学研究领域，与中国科学院大连化学物理研究所合作共建质谱应用联合实验室，全面深化在质谱应用、人才培养、平台建设等领域的合作。设立DICP-SCIEX联合奖学金，支持质谱技术应用人才培养，助力科研，拓展能源催化及合成生物学等领域的新应用。

在医药领域，与湖南慧泽生物医药科技有限公司合作，从药物研究的前瞻性技术、 药物制剂研发和一致性评价，到人才发展等领域为医药行业赋能。

SCIEX中国同时是一个有社会责任感的公司，2023年我们发起为爱加"树"度志愿服务活动，在阿拉善沙化区域种植SCIEX专属公益林，并举办了探索质谱奥秘，保卫地球环境，生态共建。SCIEX绿意相伴，爱传递心温暖等多项公益活动。SCIEX不仅用实际行动践行，让质谱改变每一个人生活的远景，同时我们的企业社会责任也将持续在社会和社区中履行，共同推动美好生活。

圆梦2024，新征程，新未来。

2024，是充满机遇的一年，作为丹纳赫集团生命科学平台旗下的一员，SCIEX将紧跟"创升中国"战略，围绕医疗机构创新策源、高校和园区转化赋能。带着光荣和梦想，我们将始终秉承与客户站在一起，与客户携手，共同推动产学研的转化，行业的发展，实现让质谱和毛细管电泳改变每一个人的生活和人类大健康的愿景。

新年的钟声即将敲响，让我们一起跨越时空，迎接充满希望的2024。

在这个特别的时刻，我谨代表SCIEX再次感谢一路支持我们的客户，一路陪伴我们的合作伙伴，一路同行SCIEX家人，让我们共同欢庆，感恩过去，展望未来。

愿我们的梦想在新的一年里实现，愿我们的生活更加美好。

SCIEX全球副总裁、中国区总经理元旦祝福 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com