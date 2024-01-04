ProVeg大赛的获奖队伍共计获得13400美元的奖金

上海2024年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 每年一度的"亚太区食品创新大赛"旨在吸引来自亚太各地的学生，以及帮助发展该地区气候友好的食品市场。

获得最高奖金3000美元的队伍"Keepin’ it Shrimple"来自新加坡，队员们均就读于新加坡国立大学。该队伍为植卓肉匠（The Vegetarian Butcher）设计了一款植物基虾的产品，旨在解决由于过度捕捞而即将面临的海鲜短缺问题。该产品提案凭借其无过敏源的特点，给评委留下深刻印象，并一举夺冠。尽管目前全球植物基虾市场规模达到12亿美元，但是仍然无无过敏源的产品。

来自中国的暨南大学的"Light Chewing"（轻咀嚼）队伍和华南理工大学的学生团队"Tea-palga Caviar"（茶基海藻调味鱼子酱）分别获得大赛的二等奖，各赢得奖金1500美元。

暨南大学"Light Chewing"（轻咀嚼）队伍与Beyond Meat合作的"植物肉"，为长者提供美味富有营养又容易咀嚼的可持续性替代品，以满足国内对轻咀嚼食品不断增长的需求。同时，该团队还演示了其产品同时还适用开发婴儿市场。华南理工大学"Tea-palga Caviar" （茶基海藻调味鱼子酱）队伍的产品创意则是植物基鱼子酱。

获得三等奖与1000美元奖金的共有四支队伍，分别是：

来自中国的上海海洋大学的团队"Ambition"，该队伍为祖名公司开发了植物沙拉酱。

来自文莱的文莱理工大学队伍"Protein-packed power bowl"，该队伍为泰国7-ELEVEN商店开发了富含植物蛋白、矿物质、维生素的全植物简餐。

来自瑞典的隆德大学以及越南的河内科技大学组成的联合团队"Sushi Dog"，该队伍为Thai Union开发了寿司植物热狗。

来自韩国的首尔国立大学和汉阳大学的团队"Korea’s Environmental Leaders"，该队伍为Beyond Meat制作了植物饺子。

进入决赛的其余17支决赛队伍分别获得200美元奖金。

此次比赛已经是食品创新大赛的第四届。本届大赛共有384支队伍，来自23个国家和260所学院的1093名学生参与。进入到决赛的队伍共有25支队伍。其中有五支决赛队伍通过线上参与的方式，在2023年12月11日在迪拜举行的联合国气候峰会COP28的ProVeg Food4Climate展馆展示了他们对于气候友好的食品创新提案。这五支队伍分别来自中国、印度尼西亚、韩国、泰国和越南。本次比赛的颁奖仪式于2024年1月4日线上举行。

ProVeg亚洲执行董事Shirley Lu表示："我们为所有的获奖作品感到非常高兴，希望这将激励学生和企业继续推出具有创新性又对气候友好的产品。"

Shirley Lu还说："通过新产品激活植物基市场非常重要。因为植物基饮食为解决气候变化、食品安全、动物福利、健康和流行病等全球重要问题提供了解决方案。"

食品巨头雀巢和联合利华、来自印度尼西亚的亚洲初创企业Green Rebel、中国的Haofood、韩国的Unlimeat、中国首家上市的豆制品公司祖名，以及全球最大的植物基蛋白制造商之一双塔都支持了这场比赛的举办。

学生们研究的主题围绕便利店即食产品、植物肉、植物海鲜、植物蛋以及植物调料而展开。

比赛目标

该比赛旨在提高大众对植物基饮食益处的认识，推动植物基食品的推广，并培养年轻人在此领域的创新能力。

《自然食品》（Nature Food）期刊发表的研究发现，基于动物的食品产生的全球气体排放是植物基食品的两倍，而最新的联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布的报告呼吁人们转向植物基饮食以应对气候危机。

在比赛过程中，参赛学生们收获了对新兴的植物基行业的宝贵见解，同时将他们的创造力和技能投入到解决当今世界面临的一些重要议题中去。

"植物基虾产品"赢得ProVeg亚太区食品创新大赛的一等奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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