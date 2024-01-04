深圳2024年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Yaber是全球领先的家庭娱乐投影仪品牌，致力为全世界带来影院级的娱乐体验。Yaber将在Pepcom和CES（国际消费类电子产品展览会）上发布最新的创新产品，改变家庭娱乐产业的面貌：

K300：创新型超短焦激光投影仪。

采用超短焦和三重激光技术，可在短距离内投射出高达150英寸的震撼视觉效果。

还获得CES创新奖和IFA媒体奖。

创新奖得主(ces.tech)

K3：终极家庭娱乐中心。

1600 ANSI流明的高亮度、15W×2 JBL扬声器、内置电视加密狗，支持7000多款应用程序。

可为任何场合提供身临其境的丰富视听体验。

T2s：内置电池的便携式影院。

内置电池，使用时间超过2小时，亮度为500 ANSI流明，设计小巧。

可让用户随时随地享受更明亮的大屏幕。

Yaber的研发团队每年投入销售收入的10%用于创新和产品设计。因此，Yaber提供各种投影仪，满足不同的需求和偏好，从高端剧院到随处可见的系列影院，受到媒体和网红的广泛关注。Yaber与500多家知名媒体合作，如BGR、PCMag、ZDNet、Yahoo等。Yaber还在YouTube和TikTok上引起了巨大反响，获得了高达1亿的曝光率。

Yaber的投影仪在120多个国家和地区广受欢迎。Yaber作为亚马逊全球畅销品牌获得了巨大成功，并与Best Buy、Target、Sharaf DG、TEKNOSA等2000多家全球线下零售商合作。2023年，Yaber在销售额和用户满意度方面实现了重大突破。

欲了解更多信息，请访问Yaber网站：https://www.yaber.com/。

Yaber将在CES上发布最新创新娱乐投影仪 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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