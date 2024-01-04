香港2024年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 邓白氏与香港出口信用保险局（以下简称"香港信保局"）共同推出"香港信保局-邓白氏出口信用风险指数"，以帮助香港的出口商利用香港信保局和邓白氏所提供的可靠、全面的宏观及微观数据及其交叉分析结果，更好地把脉经济状况、获悉行业洞察，辅助他们做出更审慎、更及时的商业决策。



（左）香港信保局总监赵民忠先生(右) 邓白氏中国区总裁吴广宇先生



香港信保局及邓白氏团队

香港信保局总监赵民忠先生表示："近几年，香港出口商面临不少困难。鉴于地缘政治的复杂性及全球贸易环境不断变化，我们很高兴能与邓白氏进行合作，利用我们提供的赔偿及付款困难相关的数据进行交叉分析，通过该指数提供的洞察，协助香港出口商加强风险管理。香港信保局将继续支持香港出口企业拓展海外市场，降低贸易风险，并降低运营成本"

邓白氏中国区总裁吴广宇先生表示："我们很高兴宣布与香港信保局合作首次推出这一指数。该指数将全球宏观风险分析与出口信用保险业务数据相结合，将帮助香港出口企业更好地了解行业情况，获得深度洞察，从而做出更加审慎及时的决策。邓白氏将继续结合全球数据与本地洞察，帮助各种规模的企业做出更明智的决策。"

"香港信保局-邓白氏出口信用风险指数"通过利用双方的数据和洞察精心编制而成。该指数融合了邓白氏专有的全球市场商业数据和香港信保局提供的保险业务资料，采用加权移动平均分析法，重点分析两个关键外贸信用风险指标——索赔风险和支付困难风险。此外，邓白氏的研究团队（包括国家及地区市场分析专家、经济学家和数据专家）在设计该指数时全面考量了多个宏观经济指标，主要包括九个方面：短期和长期经济前景、市场潜力、商业监管环境、政治不安全性、征用、外汇、转让和业务连续性。

该指数涵盖五个主要市场： 加拿大、中国内地、德国、英国和美国。在每个市场中，又进一步详细分析了三个具体行业，即电器、电子产品、纺织品和服装。这种方法可确保对不同市场和行业的出口信贷风险进行细致入微的评估。

本指数将结合对市场和行业的深入洞察进行周期性发布，以帮助出口商：

快速了解全球商业环境概况

洞察行业、产品未来可能产生的风险

识别市场/行业中风险相对较高的交易对象

下载 "香港信保局 – 邓白氏出口信用风险指数"中文繁体版报告:

https://www.dnb.com.hk/Resources_Center/files/(TradChi_Comp)HKECIC%20DNB%20Export%20Credit%20Risk%20Index%20Report.pdf

邓白氏与香港信保局联合发布"出口信用风险指数"，携手为出口企业保驾护航 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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