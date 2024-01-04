雾麻科技马来西亚制造设施获ISO认证

多项ISO认证获得是公司全球毛利率扩张战略的重要步骤

洛杉矶2024年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Ispire Technology Inc. ("雾麻科技" 或"公司") ( NASDAQ: ISPR ), 一家在开发和商业化雾化技术及精确剂量方面的领导者, 宣布其子公司Ispire Malaysia Sdn Bhd的位于马来西亚31,000平方英尺的制造设施获 ISO9001: 2015 质量管理体系、ISO14001: 2015 环境管理体系和 ISO13485: 2016 医疗器械质量管理体系认证。雾麻科技在雾化技术、研发、设计和创新方面居于领先地位，正在为全球雾化产品制定行业标准。公司提供完整的烟弹、POD系统、一次性和电池产品线。

"我们于马来西亚的制造设施荣获三项ISO认证，是我们的团队有能力迅速将制造设施达到一些行业最高标准的最好证明，从而扩大我们的毛利率、降低地缘政治上的生产风险，并为其他需要雾化硬件制造的企业提供服务," 雾麻科技联合首席执行官 Michael Wang 说道。 "目前，我们在马来西亚的制造厂已经接到了首批订单，并迅速进入生产准备阶段。由于在马来西亚组装产品并将其运往美国时不征收关税，因此随着该工厂的投产，我们的毛利率有望提高。相比之下，从中国运输成品则需缴纳的25%关税。此外，通过拥有工厂，我们还预计能够在产品组装上实现利润，此前的组装是外包给第三方的。我们预期这些效率改进将有助于推动公司全系列高质量雾化产品的毛利率增长。"

ISO（International Organization for Standardization，国际标准化组织）认证在制造业中发挥着关键作用，为质量、安全、效率和运营等各方面设定国际标准。ISO认证有助于雾麻科技的制造设施改进其流程、减少错误，并提高产品质量，从而提高客户满意度。通过遵守这些标准，雾麻科技于马来西亚的制造设施将能够简化其运营、减少浪费并优化资源利用，从而提高生产力和为公司节约成本。由于ISO认证在全球范围内也被认可，并且雾麻科技于马来西亚的制造设施符合特定的标准和准则，因此这些认证还将可能使公司更容易进军全球市场。

Michael Wang总结道："我们希望充分利用第三方工厂以及我们自己的制造设施，确保我们拥有不间断的全球供应链。自有马来西亚工厂基础设施预计将使我们能够在关键高销量产品上最大化毛利率。通过始终提供符合ISO标准的高质量雾化产品和服务，我们预期这同时也将提高客户满意度和忠诚度，从而带来回头客和积极的口碑推荐。"

关于 Ispire Technology Inc.

雾麻科技从事品牌相关雾化产品的研发、设计、商业化、销售、营销和分销。公司在全球范围内拥有或从关联方获得了200多项发明/设计专利的许可。雾麻科技的产品以Aspire品牌进行销售，主要通过其分销网络在全球范围内销售（美国、中国和俄罗斯除外）。雾麻科技目前只在美国销售其相关雾化硬件，并最近在加拿大和欧洲（主要是欧盟）进行营销活动。请访问www.ispiretechnology.com，并在Facebook、Twitter、Instagram、Linkedin、Pinterest和YouTube上关注我们。

前瞻性声明

本新闻稿包含在经修订的1933年证券法第27A条以及经修订的1934年证券交易法第21E条和1995年经修订的私人证券诉讼改革法的含义内的"前瞻性声明"。这些声明旨在受到上述条款所创设的安全港条款的保护。前瞻性声明基于某些假设，并描述公司未来的计划、战略和期望，通常可以通过使用"相信"、"期望"、"可能"、"将"、"应该"、"会"、"可能"、"寻求"、"打算"、"计划"、"目标"、"项目"、"估计"、"预计"、"战略"、"未来"、"可能"等前瞻性词汇来识别，尽管并非所有前瞻性声明都含有这些识别词。除历史事实之外的所有声明，包括关于公司的战略、前景、财务状况、运营、成本、计划和目标的声明，都属于前瞻性声明。可能导致公司实际结果与前瞻性声明中指示的结果存在重大差异的重要因素包括但不限于：公司的业务战略，公司将Ispire ONE 推向市场的能力，如果实现其目标，Ispire ONE 的成功，其客户从Ispire ONE 中获得预期利益的能力以及他们的产品在市场上的成功；Ispire ONE 被证明是安全的；以及在"风险因素"、"财务状况和运营结果的管理讨论和分析"、"关于前瞻性声明的警示注释"中描述的风险和不确定性，以及Ispire在2023年6月30日结束的年度的10-K年度报告中和任何随后的提交给证券交易委员会的文件中描述的其他风险。您不应仅依赖前瞻性声明作为未来事件的预测。本新闻稿中的前瞻性声明仅与新闻稿制定日期的事件或信息有关。在新闻稿发布之日后，我们无义务更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他情况，或者反映未预料到的事件，除非法律要求。您应当理解我们实际未来的结果可能与我们所预期的大相径庭，并完整阅读本新闻稿。

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