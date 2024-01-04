上海2024年1月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年「为爱上色」彩色校园涂刷征集正式启动！现面向公众持续征集亟需涂刷支持、改善墙面质量的学校，通过对学校环境的翻新涂刷，守护更多孩子的多彩梦想。「为爱上色」公益项目的萌芽，源于立邦中国的母公司立时集团创始人吴清亮先生回馈家乡的初心。

早在2009年，立邦发起「为爱上色」公益计划，期待为世界带去爱、色彩与欢乐。从偏远地区的校园涂刷到美术教师培训，从城市艺术墙绘绘制到大学生农村支教，「为爱上色」从不同维度赋能美育教育，持续打造可持续性发展的公益平台。目前，该项目足迹已覆盖中国32个省级行政区200余个城市乡镇，持续刷新爱的影响力。

作为「为爱上色」最早发起的公益项目之一，彩色校园涂刷通过集结公益合伙人的力量，为中国偏远地区的学童美化、改善校园及学习环境，以缤纷色彩守护孩子们心中萌芽的梦想。在过去一年中，该项目共携手8家合作企业及26位设计师，为20所学校外墙进行设计涂刷。截至2023年底，彩色校园涂刷项目已累计完成426所彩色校园涂刷，超过12万孩童受益，让蓬勃希望扎根于每座校园。

为了将缤纷色彩传递到更多学校，2024年「为爱上色」彩色校园涂刷征集如期而至，邀请社会各界通过微信小程序参与推荐学校。今年的校园征集要求与往年一致，在综合考察学校墙面情况的基础上，学校涂刷必须得到学校及当地教育局的支持，同时，贫困山区或农民工子弟小学将优先考虑。「为爱上色」期待通过刷新学校，为孩子们提供更加快乐、多彩的学习环境，为他们的广阔未来铺就道路。

十五年来，彩色校园涂刷以墙为媒，以色彩为笔，通过公益合伙人们的巧手，为孩子们营造良好学习环境，赋予他们看见远方的更多可能。未来，「为爱上色」继续坚守初心，集结更多公益力量，不断拓宽爱的版图，用色彩绘就孩子们的快乐童年，守护他们茁壮成长。

2024「为爱上色」彩色校园涂刷征集开启，绘就爱与希望的新画卷 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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