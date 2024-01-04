孟加拉国大选将至 执政党大力部署军队维安 反对党忧中国介入

孟加拉国将在周日（1月7日）举行大选，由于执政党担心选举会在反对党的抵制下发生暴力事件，已于周三展开全境的军队部署。士兵们乘坐装甲车前往设立在首都达卡各处的临时营地，以帮助民政部门维持和平与安全。 孟加拉国民族主义党（BNP）抵制定在周日的选举，原因是此前孟加拉国总理谢赫·哈西娜（Sheikh Hasina）拒绝同意按照他们要求，请辞并将权力移交给中立机构来主持选举。 哈西娜一再指责民族主义党煽动反政府的抗议活动，自10月下旬以来，抗议活动冲击了达卡，并造成至少10人死亡。 军方在一份声明中表示，军队仅会在选务人员提出请求时采取行动。声明补充道，海军已在两个沿海地区部署，空军将为偏远山区的投票站提供直升机援助。 反对党也担忧中国利用其影响力介入该国选举。孟加拉国前政府成员、现任民族主义党副主席尼泰·罗伊·乔杜里（Nitai Roy Chowdhury）对美国之音表示：“中国利用其资金，或通过军队或民政部门的影响力，在孟加拉国选举中发挥着重要作用。” 乔杜里指出，中国是支持孟加拉国经济的一个重要因素。据了解，过去12年里，中孟双边贸易增长了58％，中国在孟加拉国的影响力显着增强。 据中共官媒新华社去年12月报道，孟加拉国智库选择研究中心发布《中国在孟加拉国国家形象》民调结果显示，超九成受访者认为孟中关系现状良好。报道称，中国作为孟加拉国重要贸易伙伴、发展伙伴、外国直接投资来源地的地位得到普遍认可，越来越多孟加拉国民众希望到中国旅游、求学和经商。 乔杜里还表示，除了中国，印度也看到孟加拉国执政党人民联盟正在保护他们的商业利益，因此两国都支持这个威权政府。 在孟加拉国内，人们担心过去两个月席卷孟加拉国的暴力事件可能会在选举后卷土重来。 在达卡的48岁人力车夫阿卜杜勒·哈米德（Abdul Hamid）说：“我不在乎哪个政党掌权。我只想要一些和平，这样我才能赚钱养家糊口。”他说，“我不认为选举后会有和平。如果出现政治动荡，我们就很难生存下去。这不是治理一个国家的方式。我们对未来感到很困惑。” 哈西娜自2009年上台以来一直严格控制国家，她被指控独裁、侵犯人权、镇压言论自由、压制异见，并监禁批评者。 哈西娜的主要竞争对手，担任过两届总理也是民族主义党领导人卡莉达·齐亚（Khaleda Zia）目前因为所谓的“腐败”指控而被软禁。 齐亚的儿子、民族主义党代理主席塔里克·拉赫曼（Tarique Rahman）也因受到多项指控而流亡海外，他本人对指控皆予以否认。 此外孟加拉国维权人士和诺贝尔和平奖获得主穆罕默德·尤努斯（Muhammad