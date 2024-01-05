联合国预测2024年全球经济增长将放缓至2.4%

联合国周四（1月4日）发布报告指出，预计今年全球经济增长将从2023年的2.7%放缓至2.4%，低于疫情前3%的增长率。报告称，从新冠疫情大流行以来的复苏仍不平衡，且气候冲击和地缘政治紧张局势，将给全球增长带来巨大挑战。 联合国的全球经济成长率预测低于国际货币基金组织（IMF）10月份下修的2.9%和经济合作与发展组织（OECD）11月下旬预测的2.7%。 联合国的报告警告，长期收紧信贷条件和借贷成本上升，对背负债务的世界经济构成“强大阻力”，特别是在较贫穷的发展中国家，需要投资以重振增长。 联合国经济和社会事务署经济分析与政策部门主管尚塔努·穆克吉（Shantanu Mukherjee）说：“2023年优于预期的表现，主要是由几个大型经济体驱动，特别是美国，还有巴西、印度和墨西哥。” 穆克吉说：“就总体环境而言，我们还没有离开危险区。”因动荡的世界局势可能助长通货膨胀。例如又一次供应链冲击或燃料分配问题，可能会促使再次加息以控制局势。 “我们本身并不预期会出现经济衰退，但周围的环境存在波动，这是风险的主要来源，”穆克吉说。 穆克吉提到，美国今年的经济增长可能放缓，原因是高利率、消费者支出减少和劳动力市场疲软。 欧洲也面临经济挑战，因为它面对高通货膨胀、高利率以及俄乌战争的影响。报告称，欧盟27个成员国2024年的的GDP预计将增加到1.2%。 联合国的报告还发现，“在国内和国际的逆风之中”，中国从疫情中复苏的速度慢于预期。中国在2023年下半年出现转机，年增长率估计达到5.3％，高于2022年的3％，有所回升；但由于房地产行业疲软、外部需求减弱以及贸易局势紧张，2024年的增长率可能放缓至4.7%。 报告指出，中国政府已加大政策支持力度，以稳定和刺激增长，降低政策利率和抵押贷款利率，并增加用新债券融资的公共部门投资。 “我们对中国近期的增长前景乐观，”联合国经济和社会事务部全球经济监测处处长哈米德·拉希德（Hamid Rashid）说。“前景是稳定的。” 与此同时，许多发展中国家，特别是东亚、西亚、拉丁美洲和加勒比地区的发展中国家，面临金融条件收紧、财政空间缩小、外部需求疲软的问题，其短期增长前景在恶化。 非洲的经济增长适中，从2023年估计的3.3％上升到2024年的3.5％。但气候危机和极端天气事件将破坏农业产出和旅游业，而地缘政治不稳定将继续对几个区域产生不利影响，“特别是萨赫勒和北非”。 报告预测，东亚经济体预计经历温和放缓，其增长率预计从2023年的4.9%降至2024年的4.6%，主要是由于全球需求放缓可能打击商品出口，而商品出口是东亚许多经济体增长的主要动力。 相比之下，南亚经济增长预计在2024年保持稳健，达到5.2%，得益于印度经济的强势扩张。不过，近期金融条件收紧及财政和外部失衡将继续制约南亚经济增长。 专家们表示，他们将关注几个指标，包括货币紧缩、全球贸易和投资疲软以及债务脆弱性上升带来的挑战。地缘政治风险的加剧和气候变化影响的恶化可能加剧这些风险。 （此文参考了美联社的报道）