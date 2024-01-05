报告：特朗普执政期间，中国在其产业上花费至少550万美元

美国国会众议院民主党人公布的一份报告称，在唐纳德·特朗普（Donald Trump）担任美国总统期间，20个外国政府或与国家有关的实体向其产业支付了大笔花销。中国和沙特政府在入榜国家中名列前茅，中国花费至少550万美元，沙特及其王室花费超过60万美元。 这些记录揭示了特朗普在寻求连任时可能存在的利益冲突。 美国众议院监督与问责委员会民主党人周四（1月4日）公布一份题为《出售白宫》（White House For Sale）的报告引述财务文件指称：“特朗普接受外国及其领导人超过780万美元，其中包括世界上一些最不光彩的政权。” 报告指出，特朗普任内，约有20个国家的代表或与国家有联系的实体在特朗普的酒店和房地产公司中消费，包括中国、沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、印度、马来西亚、阿尔巴尼亚、科索沃、刚果等。 报告表示，中国政府和国有实体是这位前总统的最大买家，在特朗普位于纽约、华盛顿和拉斯维加斯的酒店花费了550万美元。支付这些费用的包括中国驻美国大使馆、一家被美国司法部指控帮助朝鲜逃避制裁的中国国有银行以及一家中国国有航空运输公司。 其中一笔日期为2017年8月27日的花费显示，一个中国大使馆的代表团在华盛顿的“特朗普国际酒店”（Trump International Hotel）花费1万9391美元。 这些财务文件证明了外国政府直接向现任总统名下企业支付款项的罕见做法。特朗普在上任前拒绝切割自己的公司资产和财产，代表他仍可以从各种业务中获利，而且几乎不透明。 报告进一步指出，实际上外国政府或有关实体支付的总额可能更高，因为这些记录只计入特朗普长期委托的玛泽会计师事务所（Mazars）的有限公开资料，以及美国证券管理委员会（SEC）的档案内容。 2017年和2018年的支出发生在特朗普逐步升级对华贸易战之际，之后特朗普在新冠疫情期间再次抨击中国。 美国众议院监督委员会成员、民主党众议员杰米·拉斯金（Jamie Raskin）批评特朗普将个人经济利益和腐败外国势力的政策优先权置于美国公共利益之上，这违反宪法，也违反了历任总统所制定和遵守的谨慎先例。 拉斯金说:“780万美元几乎肯定只是特朗普非法获得的外国资金的一小部分，但这个数字本身就是一个丑闻。” 监督委员会共和党议员、也是美国总统乔·拜登（Joe Biden）弹劾调查的主导者詹姆斯·科默（James