VOA专访白宫国安会发言人:美国希望台湾选民能够自由和安全地投票

白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比（John Kirby）周四（1月4日）在接受美国之音(VOA）采访时表示，拜登行政当局希望台湾选民在下周大选投票时能够自由地选择下一任领导人。 科比还重申，乔·拜登（Joe Biden）总统和他的行政当局今年将“全力以赴”与非洲大陆合作。 以下是这段采访的中文翻译。出于简洁清晰目的，采访文字经过编辑。 VOA：让我们先从台湾选举开始。据台湾政府说，中国一直在干预选举，包括散布虚假信息和不实信息。台湾检方正在调查关于中国以旅行和金钱贿赂台湾官员以影响选举的指控。当乔·拜登总统和中国国家主席习近平在旧金山会面时，拜登告诉习近平不要干预台湾选举。习近平主席是否在忽视拜登总统的建议？ 科比：我无法证实这些有关干扰台湾选举进程的个别报道。我们已经非常明确地表示，我们尊重台湾的民主制度。我们尊重台湾人民的意愿，就自己政府治理方面做决定，我们不希望任何其他行为体，无论是国家还是别的行为体来干预这次选举。 VOA：如果有证据说中国的确影响了选举，美国是否会对台湾选举结果有信心？ 科比：那是一个假设性的问题。我不愿意在此时刻做任何猜测。我们希望这些选举能够自由、公正和透明。我们希望台湾人民的意愿受到尊重。我们会尽可能密切注视这个选举。 VOA：2024年才刚刚开始，我们已经看到中国派遣了至少九架战斗机、四艘海军舰只到台湾附近。关于台湾大选前该地区紧张局势的加剧，白宫希望向中国传达什么信息？ 科比：再一次要说，重要的是，当台湾人民前往投票站投票时，他们感到安全，感到放心,知道自己的选票很重要，而且选票能得到适当的统计。这确实是我们关注的重点。这就是我们想要的。这就是我们希望看到发生的事情。 VOA：接下来我们谈谈南中国海。美国和菲律宾最近在南中国海举行了联合演习。现在中国正在同一地区举行一场针锋相对的演习。而最近，中国终于任命了新的国防部长——海军上将董军。白宫是否在关注此事？这是否意味着中国未来可能在南中国海地区更加咄咄逼人？国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）是否已联系过这位海军上将？ 科比：这你要问奥斯汀部长。我不知道他是否已经联系了新的中国国防部长提名人。我认为，在对某人的职务提名以及根据他们过去的所作所为来评判他们会如何履行职务做出结论之前，我们应该保持谨慎。我们必须像评判世界各地的任何领导人一样，通过他们的行动来评判这个人，而不仅仅是通过他们的简历。我们不寻求与（中华人民共和国）的冲突。我们不希望看到南中国海发生冲突。我们确实希望确保我们的国家利益以及我们的盟友和伙伴的国家利益在南中国海和印度-太平洋其他地区受到尊重，这就是我们在那里拥有强大军事能力的原因。这就是为什么总统认为在美国和中华人民共和国之间恢复和展开两军沟通非常重要，而且他们已经做到了，这是一件好事。我确信奥斯汀部长将在适当的时候与中国新任防长交谈。虽然我们不期望在所有事情上都达成一致，但我们希望这种关系至少可以在防止我们两国之间的误判和误解方面提供另一层防护。中国在南中国海提出了一些毫无根据的海上主张。我们预期将能够保持我们在那里的盟友和合作伙伴管理自己的国家安全并保护在那里的国际商业自由流动的能力。 VOA：接下来谈谈非洲。美国与非洲的下一步合作是什么？今年我们能否看到更多的军事合作或一些高层访问？ 科比：我想你会看到我们在非洲方面继续全力以赴。我们已经在非洲领导人峰会上做出的许多承诺方面取得了巨大进展，大约有17名美国政府高级官员进行了访问。我完全期待这些高层接触将继续下去。 VOA：美国对刚果民主共和国和苏丹等几个正在经历冲突的非洲国家的个人实施了制裁。拜登总统最近因人权问题取消了中非共和国、加蓬、尼日尔和乌干达依据《非洲增长与机会法》（African Growth and Opportunity