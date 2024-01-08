上海2024年1月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月7日，"激流时代 澎湃向前"2024快递之夜在北京隆重举行，经由国邮智库专家、媒体记者等多维度投票评选，凭借先进的技术实力、创新的应用场景和卓越的市场表现，嬴彻科技荣获"2023快递智能驾驶卓越企业奖"，以技术引领快递行业数智化变革。

2024快递之夜由中国邮政快递报社统筹协调、精心策划，《快递》杂志、《中国邮政快递报》、快递经理人俱乐部、国邮新媒、国邮舆情和国邮视频等权威性行业媒体平台集体倾力打造，备受行业瞩目。会上总结2023年快递行业加速奔跑，我国快递年业务量创纪录地首次突破1200亿件大关，下沉市场崛起、电商"扬帆出海"、技术红利上升，我国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升。

伴随我国快递业持续稳健增长，干线物流智能重卡商业化运营也不断迈上发展新台阶。截至2024年1月6日，搭载嬴彻轩辕智能驾驶系统的智能重卡商业化运营里程已突破7500万公里，同时嬴彻科技与申通快递、中通快运、德邦快递等多家头部物流企业签署采购和战略合作协议，并完成数次大批量交付投入使用。其中，与国际化自营车队服务商纭毅运输签订的300台智能驾驶重卡批量采购协议中，首批63台智能重卡一次性批量交付，创下行业之最。嬴彻卡车NOA（导航辅助驾驶）已成功覆盖全国高速干线，为快递快运整车零担等不同领域客户带来安全、省人、省力、省油的综合价值，推动"汗水物流"向"智慧物流"转变。



嬴彻科技创始人兼CEO马喆人分享卡车智能驾驶规模化商用成果

嬴彻科技创始人兼CEO马喆人表示，"2023年，快递物流行业正在全面拥抱卡车智能驾驶的规模化商用时代。随着嬴彻科技联合主机厂伙伴于2021年底率先实现智能驾驶前装量产并投入商业运营，目前卡车智能驾驶已为众多头部物流客户和知名品牌货主实现超7500万公里的智能驾驶安全运营里程，全球领先，并加速增长中。这是嬴彻科技与行业伙伴的共同成就。嬴彻科技将进一步助力快递物流客户进入数字化、智能化的‘快车道’，在更安全、更可靠的基础上，帮助快递行业提高运输效率、降低运营成本、提升服务质量，推动行业从‘快速增长’转向‘高质量发展’。"



2023快递智能驾驶最佳规模商用奖（中通快递 德邦快递 极兔速递）



2023快递智能驾驶最佳技术应用奖（顺丰速运 京东物流 跨越速运）

数智化引领快递产业发展 嬴彻科技荣获快递之夜"2023快递智能驾驶卓越企业奖" – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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