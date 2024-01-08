拉斯维加斯2024年1月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 消费电子领域的领先品牌绿联，将在CES 2024上发布该公司的NAS（网络附加存储）设备和车载配件，并将进行演示，为其恰当地命名为PowerRoam系列的便携式电源提供补充（展位号：22733）。CES 2024将于2024年1月9日至12日在拉斯维加斯举行。



UGREEN 2024CES KV

在绿联NAS产品线的最前沿是旗舰产品NASync DX480T Plus。DX480T Plus是NAS系列中最小的，尺寸为7.0英寸 x 5.6英寸 x 2.0英寸，在开发时强调高性能和便携性。SSD存储空间支持高达16TB的快速全闪存存储。可扩展的RAM驱动器能够为高速处理提供高达32GB的内存，并能支持绿联自有的操作系统Ugreen OS Pro(UGOS Pro)，采用英特尔(Intel)的第12代Core i5 10核处理器。支持提升数据和媒体传输速度的是两个Thunderbolt 4 USB-C端口，提供高达40Gb/s的传输速度，这使其成为同类中最小、最快的NAS设备之一。

在DX480T Plus发布的同时，NASync DXP8800 Pro和DXP4800 Plus也将闪亮登场，它们均配备英特尔第12代优质CPU、可扩展RAM，以及4盘位（DXP4800）和8盘位（DXP8800）设置。8800 Pro还配备了两个Thunderbolt 4端口。

随着电动汽车的增加，人们想要让电动汽车配件促成提供更轻松的汽车保养和清洁体验，这迅速成为一种同等重要的必要愿望。在CES 2024上，绿联将会为电动汽车爱好者展示一系列电动汽车配件。现在有多种配件可供选择，包括：

两种便携式绿联轮胎充气泵。较小的充气泵由两个锂离子电池供电，总容量为2500mAh，较大的充气泵为12伏插入式，通过汽车充电口插入。两者都能提供直观的显示屏，显示有关胎压单位的重要信息，较大的充气泵提供额外的调整按钮，用于定制压力值，其中的LED灯能够帮助照亮轮胎，较大的充气泵所支持的最大压力为150 psi。

绿联300瓦车载逆变器能够将客户的汽车充电口转换为插入式适配器，支持同时为两个交流电源、一个USB-C端口和一个USB-A端口供电。LED屏幕可以提供实时信息，例如输出电压和输出功率，适配器由阻燃材料包裹，并配备各种保护功能，能够应对过流、过压、过热等情况。

此外，绿联还将推出10000mAh应急启动电源——能够启动4升发动机或2.5升柴油车，以及手持式真空吸尘器、便携式电动汽车充电站等众多支持驾驶员用车的配件。

绿联将在CES 2024上推出扩展后的设备存储解决方案和电动汽车配件 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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