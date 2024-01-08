多肽固相合成釜总体积提升至32,000L，以满足激增的市场需求

上海2024年1月8日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 药明康德今日宣布其位于江苏常州及泰兴两个基地的多肽生产车间正式投产，多肽固相合成釜总体积提升至32,000L，更好地满足全球合作伙伴在多肽药物开发方面日益增长的产能需求。

此次新投产的常州多肽车间，是常州基地第3个多肽生产车间，另一全新多肽车间位于泰兴基地。两个多肽生产车间均应用先进的数字化系统，可实现溶剂的自动加料及转料等，让生产过程更加持续、稳定，提高生产效率的同时最大程度降低人为操作失误率。

药明康德的WuXi TIDES CRDMO平台能够为寡核苷酸、多肽及相关化学偶联药物，提供一站式服务，包括原料药及制剂，覆盖从药物发现到商业化的全生命周期。仅2023年，WuXi TIDES就支持了约50个从临床前到商业化阶段的多肽项目，交付超过15吨多肽原料药及中间体。通过此次产能的大幅提升，WuXi TIDES将能够为全球多肽药物开发合作伙伴提供更有力的支持。

随着新多肽生产车间在泰兴基地投产，全新的泰兴原料药生产基地也正式投入运营。该基地总占地面积68.4万平方米，是药明康德5个原料药生产基地中最新及最大的基地，覆盖了所有合成分子类型，包括小分子、多肽、寡核苷酸及相关偶联药物。其项目一期拥有9个生产车间，反应釜总体积超过1,000立方米，其中包括1个专门的原料药洁净车间，进一步提高原料药生产效率。泰兴基地项目一期预计将于2025年全面投入运营，届时药明康德生产原料药及中间体的反应釜总体积将超过4,000立方米。

药明康德联席首席执行官陈民章博士表示："全新多肽生产车间及泰兴基地的投产运营，是药明康德发展历程中的一个重要里程碑。产能的大幅提升，对于加速全球合作伙伴的新药开发及确保供应链稳健具有重要意义。药明康德将继续提升平台能力，更好地赋能合作伙伴将更多创新疗法早日带到患者身边。"



药明康德泰兴基地

关于药明康德

药明康德（股票代码：603259.SH/2359.HK）为全球生物医药行业提供一体化、端到端的新药研发和生产服务，在亚洲、欧洲、北美等地均设有运营基地。药明康德通过独特的"CRDMO"和"CTDMO"业务模式，不断降低研发门槛，助力客户提升研发效率，为患者带来更多突破性的治疗方案，服务范围涵盖化学药研发和生产、生物学研究、临床前测试和临床试验研发、细胞及基因疗法研发、测试和生产等领域。2023年，药明康德被MSCI评为ESG（环境、社会及管治）AA级。目前，公司的赋能平台正承载着来自全球30多个国家的6,000多家合作伙伴的研发创新项目，致力于将更多新药、好药带给全球病患，早日实现"让天下没有难做的药，难治的病"的愿景。

药明康德多肽产能实现3倍增长 泰兴原料药生产基地迎来正式投运 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com