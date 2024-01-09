2024梅花季全台10處賞梅景點整理，藍天下的「雪白隧道」夢幻破表

一年之初，便是梅花盛開的季節到來！以下盤點出全台10處絕佳賞梅景點，快抓緊時間去感受白雪紛飛的極致浪漫。 by Benny – 2024/01/09 更新 Text／Millie、Photo／吳建德老師提供、陽明山花季、台3明珠-梅山公園、太魯閣晶英酒店、樂遊桃園、士林官邸旅客、雪霸國家公園、雪霸休閒農場、臺南市政府、賴家古厝賞梅露營區 每年一月都是梅花盛開的季節，全台各地都有絕佳的賞梅景點，吸引愛好大自然的遊客駐足拍照。在藍天白雲背景陪襯之下，盛放的梅花宛如形成一條「雪白隧道」，以下整理出全台10大梅花景點，快找時間來場浪漫約會！ 台北梅花景點：陽明山杜鵑茶花園 歷經幾波低溫寒流後，一年四季都美如畫的陽明山杜鵑茶花園，也迎來雪白梅花綻放，提早在12月中悄悄交織夢幻畫面，吸引不少網美爭相拍照打卡，距離第二停車場僅走路2分鐘。而除了這裡，花卉試驗中心也有梅花盛開、「2024台北茶花展」也將於1/5~1/14登場，該找時間上山去賞花！ 地址：台北市北投區，近第二停車場後方 台北梅花景點：士林官邸 士林官邸一向是台北人的賞花、散步好去處，園區內的梅花已悄悄綻開外，許多人喜愛的落羽松也已經變色，非常清幽雅致。另外附近中山北路旁的梅樹，以及志成公園、雙溪公園的梅花會陸續綻放，想在台北市內就能散步賞花，一定不能錯過士林官邸！ 地址：台北市士林區福林路60號 桃園梅花景點：角板山行館 桃園的民眾周末就立刻手刀！面積2公頃的角板山行館梅園，於1960年代至今種植296棵梅樹，成為北台灣最大梅園之一。在花季時散發陣陣清香，可以搭乘502台灣好行小烏來線、506東眼山線、5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094至角板山行館下車。另外附近的慈湖紀念雕塑公園，也有非常漂亮的景色，很適合規劃在同一天出遊！即日起至1/14正值「2024角板山梅花季」，快把握時間去賞花。 地址：桃園市復興區澤仁村中正路133-1號 新竹梅花景點：雪霸休閒農場 雪霸國家公園以雲海、日出及檜山巨木群步道聞名，現在也正是觀霧、看雲海的最佳時節！除此之外，觀霧森林遊樂區旁的雪霸休閒農場更種有特別的「香水垂梅」，垂墜的枝條開滿梅花，還帶有淡淡的優雅香氣，拍起照很有意境！ 地址：新竹市新竹縣五峰鄉桃山村民石380號