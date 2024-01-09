中国外长王毅：中美关系止跌回稳

美中两大强权寻求在2024年关系更为稳固之际，中国外长王毅周二(1月9日)表示，去年中国与美国的关系“止跌回稳”。 近年来，北京和华盛顿在科技、贸易到人权等议题，以及台湾紧张局势和南中国海主权争议等热点问题上严重分歧。 为了缓和紧张情势，美国总统乔・拜登(Joe Biden)去年11月在旧金山和中国国家主席习近平会面，双方都称这次会谈获得了一定程度的成功。 王毅周二在北京钓鱼台国宾馆发表谈话时，坦言中美两国关系在2023年初“遭遇严重的困难”。 王毅说，北京表达了其严正立场，要求美国改变对中国的误解，并回归到理性务实的对华政策。 “经过一番努力后，两国已重建起沟通和对话，双边关系止跌回稳，”王毅补充说。 王毅5日出席纪念中美建交45周年招待会时，也对中美关系提出“落实好两国元首重要共识”的三点主张，包括坚持相互尊重、坚持和平共处、坚持合作共赢。 王毅强调，过去一段时间，两军恢复沟通对话，禁毒合作工作组也在排除单边制裁障碍后即将启动。下一步，双方要继续充分用好在外交、经济、金融、商务、农业等领域恢复或建立的机制，把合作的道路铺起来，“为中美关系健康发展提供更多正能量”。 但王毅的乐观评估，掩盖了这两个大国间持续紧张的一些关键因素。身为美中之间主要歧异点的台湾，将在本周举行总统大选。 北京一直声称台湾是其领土的一部分，而且不排除以武力夺取台湾；与此同时，美国则是台湾的主要安全支持者，并警告中国不要对实施民主制度的台湾采取侵略性行动。 王毅在周二的谈话中提到，拜登已在去年的会谈中向习近平承诺，美国“不支持台独”。美方官员去年则表示，拜登在会中明确向习近平表达维护台海和平的决心，并警告北京不要介入台湾选举。 除了台海两岸情势，美中也因中国在南中国海日益强硬的政策而发生冲突。中国声称拥有南中国海的几乎所有主权，尽管国际仲裁法院裁定，中国的主张并没有法律根据。 另，中共中央对外联络部部长刘建超本周率团访美，周一(1月8日)在纽约出席一场座谈会时，也发表与王毅相近的谈话。 刘建超表示，近年中美关系经历不少波折，两国元首会晤达成重要共识，中美关系呈现“企稳向好势头”。 刘建超说：“习近平主席指出，中美关系是世界上最重要的双边关系。”；两国要落实好两国元首达成的重要共识，“共同树立正确认知，共同有效管控分歧”。 刘建超还将在美东时间周二(1月9日)出席美国智库外交关系协会(CFR)举办的对话会，讨论中美两国建交45年的关系现状，以及两国元首会晤对全球稳定与合作的意涵。 (本文依据了法新社的报道)