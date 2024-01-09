左宗棠雞到鐵路便當 BBC從美食剖析台灣身分認同變化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北9日綜合外電報導）隨著台灣2024總統暨立委大選逼近，台灣「根」的問題再度受到檢視。英國廣播公司（BBC）從台灣美食角度切入，找來數名美食專家和主廚，剖析台灣身分認同的變化。 台灣是1949年逃離毛澤東共軍的中國國民黨後代的家園，但這些人並非第一批來到台灣的人。每一波來到台灣的族群都帶來自己的美食，永遠地改變了台灣的餐桌風貌，並創造出一道道廣受喜愛的獨特菜餚，像是當今風靡美國的左宗棠雞，其實是在台灣研發的。 小米粽 圖為小米粽。（中央社檔案照片） 魯凱族世居台灣東南部山區，當地的小米粽是魯凱族用來祭拜神靈的食物，當地人將它稱為「阿拜」（abai）。台東達瓦娜原味餐廳的老闆與主廚、南島文化研究者「Lily姐」（Aeles Lrawbalrate）將豬肉拌入小米餡裡，再用當地的假酸漿葉和月桃葉包裹成小米粽。 Lily姐說：「原住民要找到自己可以發聲的著力點，從飲食文化找到自己的身分認同。」 61歲的Lily姐回憶自己成長過程中，出了部落外，餐桌上幾乎找不到台灣原住民部落的食物，但隨著台灣無懼中國主權聲索、慢慢形塑身分認同下，這種情況正在改變。像Lily姐這樣的原民廚師，想要確保族人的食物也能出現在餐盤裡。 Lily姐菜單上的煙燻豬肉和血腸是在向魯凱族的狩獵文化致敬，而帶有檳榔葉氣味的乳酪蛋糕，則是在向外來的影響致敬。 Lily姐說：「我們整個文化都開始重新探索並發現台灣人的真實本質。」 Lily姐說，中國稱台灣「自古以來就是中國不可分割的一部分」的論述忽略了原住民族。16個原住民族在台灣2300萬人口中約占2.5%。 她說：「你們都是在我們之後才來的。你們認為誰才是真正的台灣人？我的族人一直都住在這裡。」 左宗棠雞 左宗棠雞創始人彭長貴（中）2014年5月29日在台北新店彭園會館開幕記者會上，現場料理左宗棠雞，讓大家認識這道名菜的作法與由來。（中央社檔案照片） 現今中國對台灣的主權聲索大致基於國民黨對於台灣的治理，在早年專制統治下，誕生了一道聞名世界的菜式「左宗棠雞」。 撰寫過2本食譜的資深記者裴偉說：「嚴格來說，它是由一位思鄉的湖南主廚在台灣發明的。」 國民政府遷台初期，政府為歡迎美軍司令雷德福（Arthur William