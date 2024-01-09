英国人权活动家指曾被亲中人士冒认辞去保守党党籍

一名在香港《苹果日报》创办人黎智英的《香港国安法》案件中被点名为“共谋”的英国人权活动家指，曾经被一名亲北京人士冒充，成功向英国保守党辞去他的党籍。 “对华政策跨国议会联盟”（Inter-Parliamentary Alliance on China）行政总裁裴伦德（Luke de Pulford）指，过去三年多一直有人在网上冒充他，希望借此抹黑他。 他对《泰晤士报》（The Times）说，现时社交媒体X上有四个冒充他的假帐户，经常在知名人士帐号作出有损他名声的留言。冒认他的假电邮帐号则约有15个，英国警方调查后。发现一些是来自香港。 有一次，一名冒充者打电话到英国保守党总部，成功冒认他并辞去党籍。 被政府警告出游时亦要考虑风险 裴伦德说，中国政府“毫无疑问”是在背后支持这些冒充者，但他并不认为受到这种骚扰是一种荣耀。他又说，虽然他觉得他承受的风险与中国和香港人相比是“微不足道”，但这是“令人担忧”的。 他说：“我并不喜欢这种监视，我在旅游时有需要小心翼翼，这令我有点忧虑⋯整件事是难以形容的悲剧。” 他指出，自一年多前跟黎智英案扯上关系后，英国外交部曾向他表示，如果他前往包括法国和西班牙等与中国签有引渡条例的50多个国家，他要自行承担风险。 自言与黎智英没有关系 黎智英被控告《香港国安法》下的“串谋勾结外国势力”罪，他不认罪，控方在开案陈辞指，与他有关的英国人包括裴伦德及其他两名人权活动家。 裴伦德指，他与黎智英从来没有一起工作过，香港控方的指控“完全是胡说八道，完全是捏造的”。 他说，北京轻易地推翻国际关系规范，现在又用针对黎智英的虚构叙事来追捕英国公民，英国政府只能怪自己没有在以往阻止北京。 案中证人被指遭酷刑 在黎智英中，曾经在2019年参与国际游说及筹款活动的“香港故事”成员李宇轩将会是控方关键证人。