马尔代夫总统访华，与印度紧张局势升级， 马三名官员因侮辱印总理莫迪被停职

在马尔代夫总统穆罕默德·穆伊祖（Mohamed Muizzu）启程前往中国进行为期五天的国事访问的前一天，印度与马尔代夫的关系因三名马尔代夫部长在社交媒体上对印度总理莫迪的贬低言论而进一步恶化。 三名部长在社交媒体平台上称印度总理莫迪为“小丑”、“恐怖分子”和“以色列傀儡”，这是对一段宣传拉克沙德维普旅游的视频的回应，拉克沙德维普是印度阿拉伯海上的一个联邦领土。 星期天晚上，总统穆伊祖在启程前往中国前，不得不应对这场意外危机，并暂时解除了三名部长的职务。此次对中国的访问是外国领导人新年以来的首次访华。这次访问被视为对马尔代夫巨大邻国印度的公然怠慢，加剧了两国间的外交争端。 澳大利亚国立大学国家安全学院的大卫·布鲁斯特（David Brewster）博士密切关注马尔代夫的政治发展，他在接受美国之音采访时说：“总统去年当选时，许多观察家希望他能采取一些行动，既能证明他的政府的民族主义信誉，又不过分倾向中国。但通过这种方式冷落印度，穆伊祖总统面临着让马尔代夫‘陷入困境’的风险。” 尽管新德里和北京都在争夺该地区的影响力，但穆伊祖政府被认为偏向中国。 马尔代夫前外交部长艾哈迈德·沙希德（Ahmed Shaheed）在接受美国之音采访时表示：“中国可能比印度或其他国家更迅速地回应了马尔代夫政府的需求。然而，与以前的领导人不同，穆伊祖总统明确表示，不会给任何一个外国以地位优先，并且不会允许在该国设立外国军事基地。” 两国之间的紧张关系始于去年，当时马尔代夫马累市市长穆罕默德·穆伊祖（Mohamed Muizzu）以54.05％的多数当选为新总统，击败了时任总统易卜拉欣·穆罕默德·索利赫。 穆伊祖的竞选活动包括“印度退出”口号，反对即将卸任的总统易卜拉欣·穆罕默德·萨利赫的“印度优先”外交政策。马尔代夫的“印度退出”运动将新德里视为对马尔代夫自治构成威胁的霸权国家。 新加坡国立大学南亚研究所研究员阿米特·兰让（Amit Ranjan）博士说:“马尔代夫总统在土耳其之后访问北京清楚地显示出他不偏向新德里。穆伊祖在2023年当选后不久，就谈论‘印度退出’。他的偏好和政策将损害印度与马尔代夫的关系。” 他的观点得到了布鲁斯特博士的呼应：“穆伊祖总统面临着亚明派系支持者的压力，要求恢复马尔代夫与中国之间先前的经济联系。但不承认与新德里的传统联系可能是一个重大错误。” 中国外交部发言人汪文斌表示，习近平主席将为马尔代夫总统举行欢迎仪式和宴会。两国元首将举行会谈并参加合作文件签署仪式。 李强总理、全国人大常委会委员长赵乐际也将分别会见穆伊祖。 复旦大学南亚研究中心副主任林民旺教授对美国之音新闻表示：“穆伊祖访问中国对马尔代夫自然很重要。因为在过去的十年里，中国在基础设施建设和经济发展方面发挥了非常重要的作用。然而，马尔代夫前总统推迟了许多项目，并对“一带一路”倡议没有进行积极评估。” 在过去的十年里，中国和马尔代夫两国关系不断加深。2022年，中马贸易额达到45,135亿美元，同比增长10.1％。 自2010年起，中国连续10年成为马尔代夫第一大游客来源国。两国于2月份签署了互免签证协议。