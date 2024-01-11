包括美国、英国、中国和日本等 G20 国家在内的逾 77 个国家/地区将参与此次会议

沙特阿拉伯利亚德2024年1月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为第三届未来矿产论坛的重要风向标，预定于 2024 年 1 月 9 日召开的部长级圆桌会议 (Ministerial Roundtable) 将成为关注的焦点。本次部长级圆桌会议由论坛主席沙特阿拉伯王国工业和矿产资源部部长 Bandar Ibrahim AlKhorayef 阁下主持，将召集来自全球采矿和金属行业的利益相关方，共同参与关键讨论，促进合作以实现负责任的矿产开发，满足清洁能源转型的迫切需求。



Ministerial Roundtable Sets Stage for Future Minerals Forum 2024

这一部长级圆桌会议于 2022 年 1 月首次举行，其旨在采取举措，加强矿产部门间的协调与合作。这些措施横跨多个关键领域，包括为地区重要矿业框架制定规定、设立卓越中心、明确负责任供应的预期，并打造绿色金属中心。

此次部长级圆桌会议将在全天举行四个分论坛，以解决对矿产工业和超大地区发展至关重要的重大议题。这些议题包括定义重要矿产供应的区域架构；矿业开发的可持续性、透明度和问责制；通过设立卓越中心推动区域能力构建；以及创造环保矿产价值链。

本次会议将在沙特阿拉伯首都利亚德举行。这一备受推崇的平台将广邀来自 77 个国家/地区的部长和高层政府代表，并将包括如澳大利亚、巴西、加拿大、中国、欧盟、法国、德国、印度、印度尼西亚、土耳其、日本、美国和英国等 G20 国家。重要的矿业国家，如智利、刚果民主共和国、埃及、加纳、几内亚共和国、哈萨克斯坦、墨西哥、摩洛哥、巴基斯坦、俄罗斯、南非、赞比亚和津巴布韦也将与会。这突显了此次活动对矿产领域的重要性，尤其是对横跨非洲、西亚和中亚的超大区域来说。

除政府与会者外，此次活动还将汇聚来自 13 个国际组织、15 个非政府组织和 7 个商业协会的代表，其中涵盖联合国工业发展组织 (UNIDO)、海湾合作委员会 (GCC)、世界银行和国际金融公司 (IFC) 等机构。

部长级圆桌会议将为 2024 年未来矿产论坛定调：可持续矿业的全球合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com