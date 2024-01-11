拉斯维加斯2024年01月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 当地时间1月9日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（以下简称"TÜV莱茵"）在国际消费类电子产品展览会（International Consumer Electronics Show，CES）上，为TCL实业控股股份有限公司（以下简称"TCL实业"）研发生产的旗舰电视——QD-Mini LED 4K电视X11G系列（型号85X11G）、X955系列（85X950、85X953KX2等135个型号）和C755系列（65C757X2、65C805GX1等263个型号）颁发TÜV莱茵"真实视觉体验"认证证书。

TCL实业全球产品运营中心总经理左波，TÜV莱茵电子电气产品服务全球副总裁郝福来（Frank Holzmann）、大中华区电子电气产品服务副总裁杨佳劼等双方代表出席了本次颁证仪式。

TÜV莱茵基于人眼感知真实色彩基础研究、用户视觉体验和各类应用场景，依据自研标准2 PfG Q2860/03.23要求，对TCL QD-Mini LED 4K电视X11G系列、X955系列和C755系列进行了峰值亮度、对比度、环境光对比度、DCI-P3色域、色彩容积、亮度均匀性、色彩均匀性、无频闪等显示效果相关维度的测试。结果表明，上述三大系列旗舰电视的显示效果高度适配人眼观看物体的实际效果，相关技术达到了国际领先水平。



TCL QD-Mini LED 4K电视X11G系列（上）、X955系列（左下）和C755系列（右下）

左波表示："自2018年以来，TCL实业专注开发Mini LED技术，历经三代技术革新，已跻身成为Mini LED电视行业的领导者，并于近年成功推出QD-Mini LED电视产品。我们希望借助该项技术带来高度精确的局部调光，同时利用量子点矩阵控光技术让我们的电视产品更智能，为用户提供真正意义上的光滑、均匀、明亮、高性能背光电视，确保观影的舒适感。很高兴我们三个系列的QD-Mini LED 4K电视产品通过了TÜV莱茵‘真实视觉体验’认证，进一步巩固了我们在大屏旗舰电视和Mini LED显示技术的领军地位。未来，我们期待与TÜV莱茵开展更广泛的合作，让全球用户都可以体验到来自中国的巅峰音画，让‘中国高端制造’迈上更广阔的世界舞台。"

郝福来祝贺TCL实业旗下电视产品通过"真实视觉体验"认证，他表示："显示技术历经多年发展，成功让电视从一个简单的视频信息获取窗口，演变成一个呈现海量视频内容的视觉享受窗口。在此背景下，电视产品能否真实还原现实场景中的视觉感受，是影响用户体验的重要因素之一。作为目前炙手可热的新一代显示技术，Mini LED以极佳的画质体验获得了消费者的青睐。自2012年起，TÜV莱茵就与TCL建立了稳固的合作伙伴关系，双方陆续在视觉健康领域开展了广泛而深入的合作。未来，TÜV莱茵将持续发挥自身在技术、人才、品牌和资源四大方面的全球化优势，开发更多符合消费者需要的显示新标准、新技术，为TCL实业提供全面、专业的服务，助力中国优质电视产品、优质‘中国制造’领跑全球市场。"

作为全球领先的技术服务商，TÜV莱茵深耕显示领域数十载，针对各类产品推出了低蓝光、视网膜保护因数、无频闪、眼部舒适度、全局护眼等标准和认证服务，致力于引导显示行业不断改进技术，实现更优性能，得到了行业的广泛认可。未来，TÜV莱茵将继续携手TCL及更多业界合作伙伴，通过产学研用合作，解决产业发展过程中的关键技术问题，保障显示产品的健康、环保、舒适性，共同促进显示产业的高质量发展。

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TCL旗舰电视机获颁TÜV莱茵"真实视觉体验"认证证书 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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